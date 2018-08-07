Евангелие в Якутии

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа Якутская епархия совместно с Некоммерческой организацией «Пенуэл» реализует телевизионный проект «Читаем Евангелие вместе». Проект получил жизнь благодаря финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Съемки прошли в городе Якутске, Мирном и Олекминске.

Сегодня образ Православной Церкви в Якутии многообразен. Евангельские притчи читают перед камерой люди разных возрастов, национальностей, рода деятельности.

Каждый ролик имеет «визитную карточку»: герой кратко рассказывает о себе, а затем размышляет вслух о притче, которую будет зачитывать — говорит о том, что лично он для себя почерпнул, какой урок вынес.

Якутия – национальная республика, и Евангелие читается на двух языках. Институтский преподаватель из Мирного Сильвия Заровняева, в крещении получившая имя София, читает Евангелие на своем родном языке:

«Стать частью этой истории, этого проекта, который для нашей Республики первый — для меня большая честь. Я считаю, что люди, у которых якутский язык основной, лучше воспримут Евангелие по-якутски, чем на русском. Когда я читаю на своем родном языке, то я воспринимаю текст ближе, чувствую сердцем».

Особую популярность ролики завоевали среди местного населения. Услышать слово Божие на родном языке в отдаленных улусах Якутии — стало особой радостью. Такой социальный проект, инициированный Якутской епархией, оценили и православные, и люди далекие от Церкви. Ведь прописные истины Евангелия близки каждому человеку.

Ролики уже выходят на республиканских телеканалах, а также их всегда можно посмотреть на канале Якутской епархии в YouTube. Достаточно набрать в поисковой строке словосочетание «Якутская епархия» — и вам откроется канал епархии на YouTube.

Чтение Евангелия безусловно полезно для человека — в этом уверены и зрители, и участники проекта. А духовенство рекомендует каждому познакомится со Словом Божьим — ведь без него трудно узнать и понять основы своей веры да и всей человеческой культуры.