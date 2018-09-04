Это успех! Министр культуры поздравляет съемочную группу фильма «Тойон кыыл»

Разрешите поздравить от имени коллектива Министерства культуры и духовного развития Якутии и от себя лично съемочную группу якутской кинокартины «Тойон кыыл» режиссера Эдуарда Новикова, сценариста Семена Ермолаева, оператора Семена Аманатова, звукорежиссера Иннокентия Сивцева, художников Саргылану Скрябину и Сергея Слепцова, исполнителей главных ролей Зою Попову и Степана Петрова с завоеванием приза за художественный вклад на Монреальском международном кинофестивале.

Напомню, что фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова стал триумфатором 40-го Московского международного кинофестиваля, завоевав главный приз, также картина получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI. А месяц назад Эдуард Новиков был награжден за лучшую режиссуру на I фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ».

Премьера данного фильма состоится 19 сентября.

Отрадно, что наши якутские кинематографисты все больше заявляют о себе и свои творения на международной арене, якутское кино находится на своем историческом подъеме, уверенно побеждая на многих значимых международных событиях и мероприятиях.

Еще раз поздравляю всех якутских кинодеятелей со столь важной победой и желаю еще большего триумфа, новых фильмов и благодарных зрителей!

Министр культуры и духовного развития Якутии Владимир Тихонов.