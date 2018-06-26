Это просто WOW-Преображение!

Наша Алгыстааночка @algustaanargnva 😍✨
Всем настолько полюбилась, что Вы нам пишите даже в Директ — ну когда же, когда мы ее преобразим! И кстати, Ваши подсказки в опросе помогли сориентировать красавицу по выбору золотых туфелек и платья! Спасибо Вам всем😘 Очень нежный и в то же время, по-взрослому, роскошный, образ!
Мы, если честно, мягко говоря, глаза протираем, нам не верится что это один и тот же человек 👀 😍
.А как ВАМ ПРЕОБРАЖЕНИЕ? 👠➕👗➕💇🏻♀✨ только честно)) пишите в комментах, у девочки сегодня выпускной, и она в эйфории побежала на него.
.Напомним, Алгыстаана -победительница фотобатла от главного портала Якутии @krasota_yakutia ВЫПУСКНИЦА ГОДА!
Алгыстаана выиграла преображение- полный образ на выпускной на 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣рублей:
✔️туфельки от @basconiykt
✔️шикарное платье от @zhannanesterova.fashion
✔️макияж и прическа от талантливого стилиста-визажиста @zuliyanabeautystudio888
.Ждем красивые-красивые фото с выпускного!🎉🎉🎉
Уважаемые читатели!
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