Это «Норма». Айталина Адамова затмила всех на закрытии театрального сезона 

30 июня в ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона в рамках закрытия театрального сезона состоялась премьера оперы «Норма» в концертном исполнении.

СПРАВКА:

Опера В. Беллини «Норма» написана по трагедии Луи Александра Сомэ, французского писателя. Она выделяется на фоне других произведений этого жанра своей необычайной красотой и виртуознейшими сопрановыми ариями.

«Из всех творений Беллини именно в этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодичное богатство и наиболее сокровенные чувства, — писал об опере Беллини «Норма» Вагнер. Немецкий философ Шопенгауэр назвал эту оперу идеальной трагедией.

Одна из самых популярнейших и виртуозных арий в мире – это каватина Нормы «Casta diva», в ней жрица обращается в молитве к луне. Жемчужину оперы – арию Каста Дива, Беллини переделывал восемь раз, каждый раз недовольный получившимся результатом.

Дирижером-постановщиком был народный артист Азербайджана, дирижер Государственного симфонического оркестра им. Гаджибекова Фахраддин Керимов.

В главных и основных партиях:

Заслуженная артистка Якутии Феодосия Шахурдина (Норма, верховная жрица, влюбленная в римлянина),

Заслуженная артистка РФ, народная артистка Якутии Айталина Афанасьева-Адамова (Адальджиза, дева храма, соперница Нормы),

Лауреат международных конкурсов, солист Музыкального академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин (Москва) (Поллион, римлянин, в которого влюбились Норма и Адальжиза),

Олег Диденко (Москва) (Оровезо, верховный жрец храма друидов и отец Нормы).

Действие оперы разворачивается в Галлии, оккупированной римлянами. Сюжет можно коротко описать следующими словами: любовный треугольник, посиделки жриц, слабовольный римлянин, неожиданный финал.

Большую ясность сюжету придали субтитры – которые были расположены на самом верху сцены. Без них потерялись отдельные нюансы сюжета, которые не может передать написанный в программке краткий пересказ сюжета.

На наш взгляд, лучше всех в тот вечер играла народная артистка Якутии Айталина Адамова. Она ни на секунду не выходила из своего образа юной и испуганной девы Адальжизы. Заполняла все пространство. С достоинством держалась на сцене.

Хор и оркестр – без комментариев. Одно наслаждение было их слушать.

У исполнительницы главной роли Нормы, заслуженной артистки Якутии Феодосии Шахурдиной было красивое красное платье, которое сразу выделяло ее на фоне черных пиджаков музыкантов. Когда наступил антракт, мы случайно услышали, как перешептывались между собой соседи по ряду:

– Как это она поет с закрытыми глазами?

– Она читает текст.

Исполнитель роли Поллиона был каким-то… малоэнергичным, что ли? Было совершенно непонятно, что в нем такого нашли две жрицы.

Но зато в отличие от героя-любовника, зрительский зал буквально источался энергией. Если к телефонам с не выключенным звуком все как-то привыкли, то разговор одной женщины по телефону был для всех в новинку. Из-за того, что оркестр громко играл на сцене, ей бедняжке приходилось кричать на весь зал в трубку, чтобы ее услышали. Ее услышали.

Кроме нее, в тот вечер запомнился один пятилетний мальчик, которого взяли просвещаться в театр бабушка с дедушкой. С собой ребенок взял спиннер, дабы не заскучать на взрослом представлении. Увы, особой ловкостью рук он не отличался, и все первое действие эта злосчастная игрушка периодически грохотом падала на пол.

Вот так, если кратко, прошло закрытие сезона в государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.