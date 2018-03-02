Это не шутка: КВН-щик сделал предложение своей девушке

Эта игра надолго запомнится в сердцах зрителей «Саха КВН». Не только по напряженности борьбы, но и важным событием, развернувшимся прямо на сцене культурного центра. Ключевой игрок команды «Арай биирдэ» Олег Румянцев сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке.

25 февраля в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоялся Зимний кубок студенческих игр «Саха КВН». В спецпроекте Молодежной общественной организации «Лига Саха КВН» Республики Саха (Якутия) за титул чемпиона боролись пять лучших команд лиги, имеющих высокий рейтинг. Победителем стала команда «Буойун сахалар».

«Примечательно то, что команда шла к этой победе целых пять лет. Упорство, талант и большое желание быть впереди сыграли решающую роль, ведь отрыв составил всего 0,3 балла», – отмечает председатель жюри, создатель и руководитель «Саха КВН» Геннадий Охлопков.

В этот вечер за право обладателя спецпроекта «Саха КВН» – зимнего кубка боролись следующие команды: финалисты прошлого сезона «Буойун сахалар» и «Арай биирдэ»; бронзовые чемпионы сезонов 2015 и 2017 года – команда КВН ППОС СВФУ «Саха даймондс»; вице-чемпионы сезона 2015 и чемпионы сезона 2016 – команда КВН «Сборная ЯГСХА»; трехкратные чемпионы сезонов 2014, 2015, 2017 годов – команда КВН «Куйаар».

Игра проходила в классическом стиле: «Приветствие», «Комбинированный биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». После двух конкурсов с небольшим отрывом лидировала команда «Саха даймондс», за ним по пятам шли команды «Сборная ЯГСХА» и «Куйаар». Но последний конкурс перевернул все результаты игры. Команда «Буойун сахалар», получив наивысшие баллы, вырвалась в передовые и стала чемпионом зимнего кубка.

Итоги игры следующие: 1 место – «Буойун сахалар», 2 место – «Саха даймондс», 3 место – «Куйаар». Лучшим игроком был признан Василий Бурцев, игрок команды «Саха даймондс». Ему был вручен специальный приз от председателя ППОС СВФУ имени М.К.Аммосова, народного депутата Республики Саха (Якутия) Александра Сусоева – музыкальный центр. Напоминаем, что общий призовой фонд составлял 100 тысяч рублей. Но после долгого совещания было решено дать победителю 50 тысяч рублей. А остальным командам по 10 тысяч, в знак признательности. И действительно, по накалу страстей, по драматизму эта игра была уникальной, а концовке позавидовала бы любая голливудская драма.