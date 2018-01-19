«Это моя вотчина. И я в ней хозяин». Глава села Кюсюр производит массовые увольнения

Жители села Кюсюр Булунского района — работники Этнокультурного центра «Чолбондор» и спортивного зала «Давдын» — получили уведомление за подписью главы наслега о том, что с ними расторгается трудовой договор.

«На ваши места придут мои люди»

Всего кандидатов на увольнение семь человек. Одной из первых послание от главы получила Сыржуня Корякина. Она родом из Забайкальского округа, приехала в родное село мужа тридцать лет назад после окончания Восточно-Сибирского института культуры. Через год после приезда Сыржуню назначили директором дома культуры. В этой должности она работает до сих пор.

В декабре женщина получила уведомление об увольнении.

«В сентябре мы избрали нового главу. После выборов он находился долгое время на лечении в Якутске. Приехал в ноябре и через некоторое время я получила уведомление, что с 4 декабря уволена с работы по истечению срока трудового договора, — рассказывает Корякина. — В ответ я направила в администрацию письмо о том, что у меня бессрочный контракт. Тогда Николай Николаевич отозвал уведомление. Но после написал новое. Теперь настаивает, чтобы я уволилась с 1 марта 2018 года».

Спросили, почему глава так сильно хочет вас уволить?

— Он сказал, что у него другие видения на мое место. И я слышала, что на мою должность приглашена другая работница из села Намын. Дело в том, что мне исполнилось 50 лет. Но я не считаю, что мне следует сразу уйти на пенсию. Могу год-два поработать. Попросила главу подождать с увольнением, пока сын не окончит университет. Но Николай Николаевич на уступки не идет.

Корякина обратилась в профсоюз, Минкультуры. Улусный комитет профсоюза работников культуры на имя главы направил письмо с просьбой не увольнять Сыржуню Корякину, которая качественно исполняет свои трудовые обязанности. В 2017 году руководимый ею коллектив стал лауреатом восьмого межрегионального смотра деятельности Этнокультурных центров Севера Сибири и Дальнего Востока в Красноярске, несколько лет подряд выигрывал гранты Минкультуры республики. Письмо заверили 30 коллег из разных сел Булунского района. Но Николай Чемезов не принял их обращение в расчет.

Такие же уведомления, как у Корякиной, получили семь работников спортивного зала. «Всего нас восемь. Одного уволил до Нового года. Потом принял обратно», — рассказывает директор спортзала Иван Жирков. Официально причина расторжения трудового договора звучит «в связи с реорганизацией учреждения». В частном разговоре глава, по словам Жиркова, сказал им, что набирает «своих». «Говорит, пишите по-хорошему заявление по собственному желанию. Дал срок, чтобы мы уволились, по истечении которого, в случае нашего неувольнения, он грозится не платить зарплату», — говорит мужчина.

Спорный вопрос по земле

Супруг Сыржуни Николай Корякин без обиняков заявляет, что глава Николай Чемезов пытается таким образом свести счёты с «людьми бывшей главы».

«Я — родной брат бывшей главы. Не знаю всех тонкостей их взаимоотношений, но новый глава, как говорят люди, грозился со всеми нами поквитаться. И началась эта канитель, — рассказывает мужчина. — Издавна, как и во всех селах, у нас сильны родственные связи. В селе самый большой клан у Корякиных и Никитиных. Вот он пытается нами манипулировать, сталкивает лбами, чтобы мы перессорились».

Канителью Корякин называет, в том числе, свой спор с главой по поводу земельного участка. Он планирует открыть свое дело. Для этого строит на арендованном участке в центре поселка двухэтажное здание. На первом этаже, по его словам, будет располагаться магазин, на втором — кабинеты для групп продлённого обучения. Недавно глава поселка вызвал Корякина и сказал, чтобы он передал ему документы на участок. «Он мне сказал, всё, что подписано бывшей главой незаконно, эти бумажки можно выкинуть. В пятнадцати метрах от этого участка — дом моего отца, где мы в детстве жили. Так он говорит, сноси его и там стройся. Я ему говорю, вы что, с ума что ли сошли, — рассказывает мужчина. — Сейчас у меня на руках распоряжение на разрешение строительства, выданное районным главой, будет проведён аукцион на аренду земли. Сказали, стартовая цена сто тысяч рублей. Но Чемезов грозится пересмотреть генплан поселка и отобрать у меня землю».

Однако глава наслега Николай Чемезов утверждает, что Николай Корякин получил участок, уже нарушив генплан, и начал строиться на территории площади.

«Пользуясь тем, что у него сестра в то время работала главой, они оформили документы на безвозмездное пользование землей. В октябре прошлого года он начал строить дом без разрешения органов местного самоуправления. Тем самым допустил грубое нарушение градостроительного кодекса. Я пытался поговорить с ним, объяснить. Но если человек не понимает, придется решать вопрос через суд», — говорит Чемезов.

Глава отрицает, что устроил гонение на нерадивых односельчан. Он говорит, что массовое увольнение работников спортзала связано с созданием нового учреждения и исполнением Бюджетного кодекса РФ. По его словам, спортзал как отдельное муниципальное учреждение не оформлено, а работники числятся как сотрудники наслежной администрации. «Это нарушение. Мы проводим реорганизацию, после которой со всеми старыми работниками заключим договор. Кроме одной сотрудницы. За ней есть нарушения и на нее часто поступают жалобы», — говорит Чемезов.

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