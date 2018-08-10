Это интересно: Instagram-пользователь сравнил дорожную сеть Москвы с Якутском

Якутянин Петр Андреев в своем Instagram сравнил масштабы Якутска и Москвы.

Он составил карту-схему, задавшись вопросом: «А что, если бы вся дорожная сеть Москвы расположилась в Якутске?» Если верить Андрееву, то Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) в Якутии соединила бы Жатай, Хатассы, Маган и Нижний Бестях. Протяженность МКАД — 109 километров.

«Нарисовал карту на тему „А что, если бы вся дорожная сеть Москвы расположилась в Якутске?“ Якутяне считают Москву супергигантским мегаполисом, но, как видим, это расстояние от села Хатассы до Жатая. А москвичи могут оценить ширину реки: от Таганской до Новокосино по прямой. Такие дела», — написал автор схемы в своем закрытом Instagram-аккаунте.

Некоторые подписчики petrandreev усомнились в масштабах карты, но автор уверяет, что параметры соблюдены.