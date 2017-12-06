Это было ожидаемо – Георгий Балакшин о запрете МОК выступать России под своим флагом

Решение МОК о запрете выступления российских спортсменов под цветами своего флага и звуки гимна было ожидаемым. Об этом корреспонденту НВК «Саха» сказал министр спорта Якутии Георгий Балакшин.

«Конечно, это плохо для наших спортсменов, хотя было ожидаемо. Пока рано говорить об участии под нейтральным флагом, так как окончательное решение еще не принято. Наши спортсмены пока находятся на сборах», – сказал он.

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане только под олимпийским флагом, такое решение принял исполком МОК в Лозанне, 5 декабря.

Ни один сотрудник министерства спорта РФ не получит аккредитацию на мероприятие. Более того, российский Олимпийский комитет получил дисквалификацию, а вице-премьер по спорту Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от Игр.

МОК также обязал Россию возместить 15 млн долларов, потраченные на расследования, связанные с системой допинга в России.

В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга. Решение о том, кто поедет на Олимпиаду, примет специальная комиссия.

СПРАВКА: Георгий Русланович БАЛАКШИН – Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион Европы 2002, 2004 и 2006 годов, многократный чемпион России (2000—2003, 2006, 2007 гг.), член Олимпийской сборной России 2004 и 2008 года. Заслуженный мастер спорта по боксу (2002). Министр спорта Республики Саха (Якутия).