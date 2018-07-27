«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии

Сайт Sportyakitia.ru в пятницу вечером опубликовал открытое письмо теннисистов – членов РОО «Федерация настольного тенниса Республики Саха (Якутия)». Приводим его полностью.

На сайте www.sakhalife.ru от 17.07.2018г. за №1199 опубликован материал «Ветераны тенниса укрепляют дружественные связи с городом-побратимом Якутска». Статья подписана исполнительным директором РОО «Федерация настольного тенниса РС(Я)» Л.Н. Михайловым. Кроме того, 19 июля в спортивной передаче Н.Бястинова «Тайм-аут» Л.Н. Михайлов также рассказал о своей поездке в Китай, об успехах и дальнейших планах Федерации настольного тенниса РС(Я). Мы, любители настольного тенниса, члены Федерации, считаем необходимым внести ясность в этом вопросе в целях пресечения попыток автора статьи ввести читателей в заблуждение ради достижения своих личных интересов.

В настоящее время Л.Н. Михайлов не является исполнительным директором ФНТ РС(Я). Он осуществлял эти полномочия до 15.12.2017г. В этот день на III этаже ФК «Дохсун» состоялось внеочередное общее собрание членов общественной организации «Федерация настольного тенниса РС(Я)». На собрании Михайлов не явился, отчет о проведенной за год работе не представил, хотя заблаговременно был извещен. Единогласным решением общее собрание оценило его работу на «неудовлетворительно», досрочно прекратило его полномочия в связи с утратой доверия и полным развалом работы Федерации. В результате проведенных выборов большинством голосов исполнительным директором был избран М.Е. Андреев. Больше полгода Л.Н. Михайлов всячески уклонялся от передачи документации и круглой печати общественной организации вновь избранному составу. Таким образом, Л.Н. Михайлов юридически не имеет никаких полномочий выступать от имени нашей Федерации и, одним словом, является самозванцем. Полномочия М.Е. Андреева подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ от 20.06.2018г. На телевизионной передаче от 19.07.2018г. без зазрения совести Любомир Николаевич озвучил, что в нашей республике существуют якобы две Федерации: одна легитимная его, а другая вновь созданная. Но это абсолютная неправда. В настоящее время в нашей республике зарегистрирована только одна общественная организация «Федерация настольного тенниса Республики Саха (Якутия)» ИНН 1435305338, ОГРН 1161400050239. На основании решения общего собрания членов Федерации от 15.12.2017г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении полномочий исполнительного директора ФНТ РС(Я) Л.Н. Михайлова и внесена запись о регистрации полномочий М.Е. Андреева. Таким образом, в настоящее время М.Е. Андреев руководит деятельностью Федерации, имеет круглую печать, аккредитацию в Министерстве спорта РС(Я) и Федерации настольного тенниса РФ. Мы должны как можно скорее освободиться от таких случайных людей, как Л.Н. Михайлов, т.к. своими действиями он вводит читателей в заблуждение, вносит раскол среди членов Федерации и дискредитирует наш настольный теннис в республике и за ее пределами. На рабочем совещании у министра спорта РС(Я) Г.Р Балакшина от 11.01.2018г. с участием руководителей спортивных ведомств Георгий Русланович однозначно указал Л.Н. Михайлову на нелегитимность его полномочий и потребовал скорейшей передачи документации вновь избранному исполнительному директору. Л.Н. Михайлов справедливые требования министра спорта не исполнил до сих пор. Поэтому с начала года двери Министерства спорта РС(Я), УФКиМС, УДЮС и ПСР для Михайлова наглухо закрыты. Категорически не согласны с утверждением автора статьи, что сборная команда ветеранов выезжала в Китай, т.к. это вводит читателей в заблуждение. Мы полагаем, что в сборную команду ветеранов должны войти лучшие из лучших, чтобы достойно представить нашу республику за рубежом, тем более в такой стране, как Китай, где настольный теннис является спортом №1. Л.Н. Михайлов через ватсап-группу обращался ко всем ветеранам республики с предложением войти в состав сборной команды ветеранов и выехать на товарищескую встречу в Китай. Однако никто из ведущих теннисистов-ветеранов на эту авантюру, естественно, не согласился. На эту удочку «клюнули» из всей республики только пять человек. Кроме бронзового призера первенства России среди ветеранов Е.С. Матвеевой остальные члены выехавшей «сборной команды» ветеранов РС(Я), мягко скажем, невысокого уровня. Представляем легкое недоразумение и, возможно, удивление китайских коллег, когда они, играющие примерно на уровне российского мастера спорта, не встретили абсолютно никакого сопротивления со стороны якутян и выиграли все партии с сухим счетом. Недаром в отчете Л.Н. Михайлова нигде не говорится об итогах товарищеской встречи ни с китайцами, ни со сборной ветеранов Амурской области. Сам по себе напрашивается вопрос: а нужны ли вообще такие самодеятельные «международные товарищеские встречи»? Нам представляется, что они, скорее, наносят вред якутскому спорту, чем приносят какую-либо пользу. Автор статьи всеми правдами и неправдами пытается пропиарить свою поездку, приплетая к тому же Общественную палату г.Якутска. У нас имеется достоверная информация о том, что он к руководству Общественной палаты г.Якутска по этому вопросу не обращался, соответственно, никакую поддержку она ему оказывать не могла. Это была всего-навсего частная поездка, не имеющая ничего общего с международной товарищеской встречей. Недавно группа ветеранов-теннисистов участвовала в крупном турнире во Владивостоке. Там они познакомились с президентом ФНТ Амурской области Н.Н. Мельниковым, который, оказывается, совсем ничего не знает о товарищеской встрече между якутскими и амурскими ветеранами, проходившей ориентировочно в десятых числах июля 2018г. в г.Благовещенске. В это время он вообще был в отъезде. Тем не менее по приезде в г.Якутск, Л.Н. Михайлов не преминул выставить на ватсап-группу Благодарственное письмо на его имя за подписью Н.Н. Мельникова «…за вклад в развитие настольного тенниса в ДФО РФ». Однако Николай Николаевич нас уверил, что он в это время отсутствовал в Благовещенске и в связи с этим не мог подписывать вышеуказанное письмо. В конце концов, выяснилось, что товарищеская встреча как таковая вообще не состоялась, а Благодарственное письмо, подготовленное самим же Л.Н. Михайловым, подписал не президент Федерации, а …некий тренер Гусев. Оказывается, вот таким путем наш лжеруководитель Федерации собирает благодарственные и иные письма, пытаясь набить себе дешевый авторитет и показать «кипучую» деятельность Федерации под его руководством.

Мы не знаем, какие цели он при этом в действительности преследует, но знаем четко одно: Л.Н. Михайлов не имеет абсолютно никаких полномочий выступать от имени ФНТ РС(Я), вести какие-то сомнительные переговоры и организовывать такие «встречи» на международном уровне. А внимание всех любителей настольного тенниса, заинтересованных лиц, организаций, органов государственного и муниципального управления обращаем на то, что Михайлов Л.Н. не является легитимным руководителем Федерации настольного тенниса РС(Я) и просьба не вступать с этим лицом ни в какие переговоры по поводу деятельности данной Федерации.

26 июля 2018г. ФМ «Дохсун»

Теннисисты, члены РОО ФНТ РС(Я):

Примечание: оригинал письма с подписями 13 членов РОО ФНТ РС(Я) находится в редакции газеты «Спорт Якутии»