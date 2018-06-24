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Культура & Образование
24 июня 2018, 0:28
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Этнозвезда Юлияна – Дьуруйээнэ дала уникальный концерт

21 июня в СахаЦирке мировая этнозвезда, виртуоз – хомусист, отличник культуры РС (Я) ЮЛИЯНА – ДЬУРУЙЭЭНЭ представила свой масштабный международный проект «Аар Айыы дор5ооно».

На арене цирка помимо самой Дьуруйээнэ выступили приглашенные знаменитые артисты из Китая (Внутренней Монголии): Хуан ДЖЯНЬ, УЯНГА, НАЙРАЛ, ХУРЛЭ, Далай ДЖИН, УНДАРАХ и из Казахстана –Дамир АЛИБАКИЕВ.
Также гостями в проекте выступили якутские артисты: Прима оперной сцены, заслуженная артистка России, народная артистка РС (Я) Айталина АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, чемпионы России по хип-хоп танцам, лучший танцевальный коллектив Якутии «Zavod» под руководством Нюргуяны ЯКОВЛЕВОЙ и Андрея ЛАМУТА, легендарная сунтарская рок-группа «Ай-Тал», участница конкурса «Мисс Евразия», «Мисс Бикини – 2017» – Аэлита УВАРОВА, ансамбль якутских инструментов «Кыл Саха», группа учеников Юлияны, танцевальный коллектив «Кыталык».

Кроме музыкальных номеров состоялся показ моделей линии одежды «Sakha Boho Style» от известного модельера Анжелики КИРИЛЛИНОЙ;
Зрителей благословил настоящий Белый шаман ТҮМЭР Ойуун.
Мероприятие срежиссировала заслуженный работник культуры РС (Я) Амгалена НОТАРА, свет и звук предоставила компания «Звук&Свет» (директор Александр БОРИСОВ).
Дьуруйээнэ исполнила свои композиции на хомусе как сольно, так и с учениками, своими гостями: «Сыыйа Тардыы», «Тойук», «Хомус», «Уьуктуу», исполнила песню дуэтом с попзвездой Внутренней Монголии Ундарах «Туруйалар».
Пожалуй, самым запоминающимся номером был совместный микс из хомуса Дьуруйээнэ, оперной партии Айталины Адамовой-Афанасьевой, пением Хурлэ, электронной музыкой Дамира Алибакиева и рок сопровождением группы «Ай-Тал» — «Космос»

Артисты Внутренней Монголии: «Мы вообще в России в первый раз и очень рады, что приехали именно в Якутск. Якутская культура очень самобытна, уникальна. Юлияна является нашим педагогом по игре на хомусе, она нас многому научила. Видно, что якутяне ее очень сильно и любят и сегодняшний концерт этому подтверждение. Не терпится поехать на Ысыах Туймаады и воочию увидеть этот грандиозный праздник. Поздравляем ваших читателей с этим праздником!»
Дамир Алибакиев: «Мы с Юлияной познакомились много лет тому назад на фестивале и с тех пор дружим, сотрудничаем. Мои друзья раньше не верили, что я знаком с ней. В Якутск приезжаю неоднократно, мне очень тут нравится! Обязательно приеду к вам еще».

Марта НИКОЛАЕВА, журналист, зрительница, землячка Юлияны: «Концерт Юлияны прошел на высшем уровне! Видно, что она звезда мирового уровня. Похвально, что через фольклор народа Саха она объединила на одной сцене звезд из Внутренней Монголии и Казахстана. В этот священный день Ысыаха мы получили благословения он нашей Дьуруйээнэ. Большое спасибо! Мы тебя любим и гордимся! Уруй – Айхал нашей славной Юлиане!»
Юлияна – Дьуруйээнэ: «Концерт прошел замечательно! Сценография, звук, свет было все на высшем уровне. Спасибо моим друзьям, которые приехали издалека и выступили на моем концерте, коллегам из Якутии, поддержавшие меня, друзьям, помогавшим в организации и, конечно же, моим зрителям! Всем большой махтал! С Наступлением главного праздника саха — Ысыахом! Всем изобилия».

Автор выражает огромную благодарность Альберту УНАРОВУ, Татьяне ЛЕГАНТЬЕВОЙ и Амгалене НОТАРА за помощь при написании данной статьи.

Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, фото автора
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