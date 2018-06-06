Эти симптомы нельзя игнорировать

Каждый человек время от времени может ощущать симптомы простуды, это кашель, боли в теле, повышение температуры. Занятия спортом тоже связаны с неприятными ощущениями, умеренные болевые ощущения на тренировке и после него являются естественной реакцией тела на нагрузки. Но некоторые признаки не считаются естественными, они говорят о том, что человек нуждается в медицинской помощи.

Иногда само тело подсказывает, что с ним что-то не так, важно научиться распознавать эти признаки и никогда не игнорировать их. Присутствие этих симптомов говорит о том, что вам необходимо срочно обратиться ко врачу.

Одышка

Одышка может появляться по разным причинам, в некоторых случаях на нее не нужно обращать внимания, но иногда она говорит о наличии серьезных проблем со здоровьем. Если одышка появляется в состоянии покоя, то есть учащение ритма дыхания не имеет объяснения, то нужно немедленно обратиться за помощью. Не нужно наблюдать за своим состоянием и ждать, что одышка пройдет сама собой, упущенное время оборачивается серьезными заболеваниями дыхательной системы.

Боль в области груди

Боль в груди – это тоже распространенное явление, степень опасности боли в груди зависит от ее характера, а также от обстоятельств, при которых она возникла. Если вы чувствуете умеренную боль в груди во время тренировки, то скорей всего она не сигнализирует об опасности. Но если боль возникает в тот момент, когда человек не подвергает себя высоким нагрузкам, то она говорит о проблеме медицинского характера.

Особенно плохим признаком является сочетание боли в груди с учащением сердцебиения, повышением потоотделения, затруднениями в дыхании и тошнотой.

Резкая головная боль

Головная боль после напряженного рабочего дня говорит о наличии переутомления, она не является тревожным знаком. Но оставлять без внимания нельзя никакую боль в голове, вы должны знать периодичность и характер беспокоящих вас болей. Если головная боль началась внезапно, имеет нарастающий характер и по ощущениям более сильная, чем обычно, то она свидетельствует о проблемах со здоровьем. Слишком частые или слишком частые головные боли – это повод для обращения ко врачу.

Острая боль в животе

Боль в животе может появляться по причине разных состояний, многие из них не требуют вмешательства, но острые боли никогда не приходят без серьезных причин. Резкая острая боль в животе может говорить о воспалении аппендицита, затруднениях пищеварения, желудочно-кишечной инфекции. Определить причину боли и найти способ ее устранения сможет только врач, поэтому при острой боли необходимо срочно обратиться за помощью.

Резкая потеря веса

Многие люди мечтают ничего не делать и худеть, но если такая мечта начинает осуществляться, это говорит о серьезных проблемах. Когда человек постоянно ощущает слабость и при этом начинает терять вес, это признак угрозы для здоровья. Потеря 5% и более от веса тела без использования диеты и тренировок – это симптом многих опасных заболеваний, из-за которых тело не может правильно распоряжаться питательными веществами.

Повышение температуры

Организм человека используется механизм повышения температуры для того, чтобы защитить себя от инфекции и вирусов, по этой причине все периодически сталкиваются с повышением температуры. Но когда температура держится в течение долгого периода, это уже повод для беспокойства, особенно если она сопровождается болями. Повышение температуры без других симптомов может свидетельствовать о наличии широкого спектра заболеваний, от инфекций мочевыводящих путей до онкологических процессов. Ко врачу нужно обращаться всякий раз, когда температура держится более трех дней или поднимается выше, чем обычно при заболеваниях.

Изменения в психике

К ним относят любые личностные изменения, ухудшение умственной активности, проблемы с памятью, снижение работоспособности, сложности с концентрацией внимания, беспричинные перемены настроения и другие признаки. Эти изменения могут быть вызваны разными причинами, как ухудшением питания и инфекционными заболеваниями, так и психическими расстройствами. Если вы замечаете, что резко начали меняться, значит, нужно немедленно обратиться ко врачу для проверки состояния своего здоровья.