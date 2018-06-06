АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.98
 72.51
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2018, 14:10
Происшествия
17 лет получил обвиняемый в жестоком убийстве двух человек
06.06.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Педиатр: Все предпочтения детей формируются только родителями
06.06.2018, 13:45
Экономика
Энергосбыт: Установка приборов учета обязательна!
06.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Эти симптомы нельзя игнорировать
06.06.2018, 13:20
Экономика
Теплоэнергосервис строит новую котельную в селе Тумат
06.06.2018, 13:10
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
06.06.2018, 13:00
Экология
Якутия присоединилась к международной акции «Чистые берега Евразии»
06.06.2018, 12:50
Культура & Образование
Афиша
Премьера! Саха театрыгар “Кыһыл көмүс хоруоп”!
06.06.2018, 12:40
Происшествия
Ущерб от паводка ЖКХ Якутии оценивается в 82 млн рублей
06.06.2018, 12:30
Общество
Спорная квартира
06.06.2018, 12:28
Происшествия
Экстра
Вынесен приговор мужчине за двойное убийство в Якутске
06.06.2018, 12:23
Экономика
Современный конференц-зал уже в этом месяце примет японских гостей
06.06.2018, 12:20
Экономика
Оформи страховку для летнего лагеря онлайн!
06.06.2018, 12:10
Столица
Александр Саввинов принял участие в открытии кольца горканала
06.06.2018, 12:00
Красота & Здоровье
Ысыах Туймаады: о конкурсе «Длинная коса»
06.06.2018, 11:50
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: Новое пополнение технопарка ускорит работы по устройству земляного полотна
06.06.2018, 11:40
Путешествия
Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах
06.06.2018, 11:30
Происшествия
Подросток погиб в ДТП в Ленском районе Якутии
06.06.2018, 11:20
Экономика
9 июня в Магане будет работать выездная касса Энергосбыта
06.06.2018, 11:10
Общество
Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна
06.06.2018, 11:00
Столица
В Якутске на 4-полосных дорогах начали наносить двойную сплошную разметку
06.06.2018, 10:50
Происшествия
«Хуже татарина»: гостья оскорбила хозяев, а потом и вовсе обокрала
06.06.2018, 10:40
Политика
Айсен Николаев стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
06.06.2018, 10:30
Происшествия
Нюрбинец попался на краже топлива из аэропорта
06.06.2018, 10:25
Общество
Якутия стала финалистом международной премии «Лучшие практики с участием граждан»
06.06.2018, 10:20
Культура & Образование
Видео
Железные розы
06.06.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии мужчина на снегоходе насмерть сбил 89-летнего старика
06.06.2018, 10:00
Спорт
«Мааны мадьыны» украсят ысыах масрестлеров
06.06.2018, 9:50
Происшествия
Двое якутских школьников спасли мальчика от овчарки
06.06.2018, 9:40
Происшествия
В Якутске осужден автобусный щипач
06.06.2018, 9:30
Культура & Образование
Словно живые. Якутские мастера представили уникальные куклы ручной работы
06.06.2018, 9:20
Происшествия
Скандал
Куда потратили миллионы, выделенные Якутии на создание крупнейшего туристического кластера
06.06.2018, 9:10
Общество
«Якуткурорт» задолжал сотрудникам 1,3 млн рублей зарплаты
06.06.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске из-за курения на балконе произошел пожар
06.06.2018, 8:03
Культура & Образование
Творческая мастерская «Петр» приглашает…
06.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 6 июня 2018
06.06.2018, 0:58
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2018, 0:16
Экология
Фотофакт
Более 20 фрагментов ракетоносителя «Союз-2», найденные в Якутии, отправлены на космодром «Восточный»
05.06.2018, 23:56
Происшествия
Айсен Николаев: Помощь должна дойти до каждого пострадавшего от паводка якутянина
05.06.2018, 23:41
Общество
Почта России прокомментировала штраф начальнице райотделения
05.06.2018, 23:22
Желток
Эксклюзив
Велигура пойдет по линии партии – источник
05.06.2018, 22:14
Культура & Образование
Открытие конкурсов «Воспитатель года РС (Я) — 2018» и «Педагог-психолог года РС (Я) — 2018»
05.06.2018, 20:30
Происшествия
От воды освободились все дворовые территории в трех населенных пунктах Якутии
05.06.2018, 18:30
Столица
В Якутске появится бесплатный Wi-Fi
05.06.2018, 18:21
Финансы
Инвестиции в экономику и человека
05.06.2018, 18:05
Происшествия
Поездка на нелегальном такси закончилась сломанным носом
05.06.2018, 18:00
Общество
Парикмахеры Якутии объединились в профсоюз
05.06.2018, 17:55
Общество
Фестиваль детской анимации «Чудеса кино» прошел в Якутске
05.06.2018, 17:50
Общество
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2018, 17:45
Столица
На берегу озера Сайсары проведен субботник
05.06.2018, 17:40
Экология
Большегрузная техника стала причиной загрязнения реки Ундыткан
05.06.2018, 17:36
Культура & Образование
В Якутии справедливороссы указали Госдуме РФ на нарушение Конституции
05.06.2018, 17:30
Финансы
Василий Тимофеев: Низкая процентная ставка – реальная экономия на ежемесячных платежах и сроке кредита
05.06.2018, 17:25
Столица
В рамках проекта «Народный бюджет» открыта национальная площадка «Земля Олонхо»
05.06.2018, 17:20
Экология
ЯГРЭС – за чистый город
05.06.2018, 17:10
Финансы
Алмазэргиэнбанк начал выпуск карт «Мир — JCB»
05.06.2018, 16:50
Столица
В Якутске стартовала акция «Миллион цветов»
05.06.2018, 16:40
Общество
Театр танца оставил переходящий Кубок чемпионов у себя
05.06.2018, 16:30
Экология
Сегодня Якутия отмечает экологические праздники
05.06.2018, 16:20
Республика
Якутию вновь ожидают грозы и сильный ветер до 20 м/с
05.06.2018, 16:10
Общество
Близится долгожданный праздник «Ысыах Туймаады»
05.06.2018, 16:02
Общество
Резонанс
Письмо в поддержку Александра Борисова: В первую очередь он думает о людях
05.06.2018, 15:50
Общество
Врио главы Якутии Айсен Николаев провёл оперативное совещание в Верхнеколымском районе
05.06.2018, 15:40
Происшествия
Стихия вывела из строя станции сотовой связи
05.06.2018, 15:30
Общество
В Якутске открыли новый конференц-зал международного уровня
05.06.2018, 15:20
Происшествия
В Алданском районе женщина не заметила большегруз из-за дорожной пыли
05.06.2018, 15:10
Экология
В Ил Тумэне прошли парламентские слушания о влиянии климатических изменений на жизнь северных народов
05.06.2018, 15:00
Республика
Фотофакт
Айсен Николаев встретился с главой Абыйского района на пути в Зырянку
05.06.2018, 14:50
Культура & Образование
Состоится Республиканский конкурс «Моя родословная»
05.06.2018, 14:40
Республика
Мэр города Хэйхэ поздравил Айсена Николаева
05.06.2018, 14:30
Происшествия
Эксклюзив
Отменено УДО бывшего директора Кангаласской школы, виновного в смертельном ДТП
05.06.2018, 14:20
Экономика
1 июня стартовала акция «Погаси долги без пени!»
Архив новостей
Красота & Здоровье
6 июня 2018, 13:30
230

Эти симптомы нельзя игнорировать

Каждый человек время от времени может ощущать симптомы простуды, это кашель, боли в теле, повышение температуры. Занятия спортом тоже связаны с неприятными ощущениями, умеренные болевые ощущения на тренировке и после него являются естественной реакцией тела на нагрузки. Но некоторые признаки не считаются естественными, они говорят о том, что человек нуждается в медицинской помощи.

Иногда само тело подсказывает, что с ним что-то не так, важно научиться распознавать эти признаки и никогда не игнорировать их. Присутствие этих симптомов говорит о том, что вам необходимо срочно обратиться ко врачу.

Одышка

Одышка может появляться по разным причинам, в некоторых случаях на нее не нужно обращать внимания, но иногда она говорит о наличии серьезных проблем со здоровьем. Если одышка появляется в состоянии покоя, то есть учащение ритма дыхания не имеет объяснения, то нужно немедленно обратиться за помощью. Не нужно наблюдать за своим состоянием и ждать, что одышка пройдет сама собой, упущенное время оборачивается серьезными заболеваниями дыхательной системы.

Боль в области груди

Боль в груди – это тоже распространенное явление, степень опасности боли в груди зависит от ее характера, а также от обстоятельств, при которых она возникла. Если вы чувствуете умеренную боль в груди во время тренировки, то скорей всего она не сигнализирует об опасности. Но если боль возникает в тот момент, когда человек не подвергает себя высоким нагрузкам, то она говорит о проблеме медицинского характера.

Особенно плохим признаком является сочетание боли в груди с учащением сердцебиения, повышением потоотделения, затруднениями в дыхании и тошнотой.

Резкая головная боль

Головная боль после напряженного рабочего дня говорит о наличии переутомления, она не является тревожным знаком. Но оставлять без внимания нельзя никакую боль в голове, вы должны знать периодичность и характер беспокоящих вас болей. Если головная боль началась внезапно, имеет нарастающий характер и по ощущениям более сильная, чем обычно, то она свидетельствует о проблемах со здоровьем. Слишком частые или слишком частые головные боли – это повод для обращения ко врачу.

Острая боль в животе

Боль в животе может появляться по причине разных состояний, многие из них не требуют вмешательства, но острые боли никогда не приходят без серьезных причин. Резкая острая боль в животе может говорить о воспалении аппендицита, затруднениях пищеварения, желудочно-кишечной инфекции. Определить причину боли и найти способ ее устранения сможет только врач, поэтому при острой боли необходимо срочно обратиться за помощью.

Резкая потеря веса

Многие люди мечтают ничего не делать и худеть, но если такая мечта начинает осуществляться, это говорит о серьезных проблемах. Когда человек постоянно ощущает слабость и при этом начинает терять вес, это признак угрозы для здоровья. Потеря 5% и более от веса тела без использования диеты и тренировок – это симптом многих опасных заболеваний, из-за которых тело не может правильно распоряжаться питательными веществами.

Повышение температуры

Организм человека используется механизм повышения температуры для того, чтобы защитить себя от инфекции и вирусов, по этой причине все периодически сталкиваются с повышением температуры. Но когда температура держится в течение долгого периода, это уже повод для беспокойства, особенно если она сопровождается болями. Повышение температуры без других симптомов может свидетельствовать о наличии широкого спектра заболеваний, от инфекций мочевыводящих путей до онкологических процессов. Ко врачу нужно обращаться всякий раз, когда температура держится более трех дней или поднимается выше, чем обычно при заболеваниях.

Изменения в психике

К ним относят любые личностные изменения, ухудшение умственной активности, проблемы с памятью, снижение работоспособности, сложности с концентрацией внимания, беспричинные перемены настроения и другие признаки. Эти изменения могут быть вызваны разными причинами, как ухудшением питания и инфекционными заболеваниями, так и психическими расстройствами. Если вы замечаете, что резко начали меняться, значит, нужно немедленно обратиться ко врачу для проверки состояния своего здоровья.

 

comments powered by HyperComments
Источник: https://doctor.rambler.ru/news/40031379-eti-simptomy-nelzya-ignorirovat
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Интервью
Красота & Здоровье
06.06.2018

Педиатр: Все предпочтения детей формируются только родителями

Экономика
06.06.2018

Современный конференц-зал уже в этом месяце примет японских гостей

Экономика
06.06.2018

Оформи страховку для летнего лагеря онлайн!

Путешествия
06.06.2018

Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах

Происшествия
06.06.2018

Подросток погиб в ДТП в Ленском районе Якутии

Общество
06.06.2018

«Якуткурорт» задолжал сотрудникам 1,3 млн рублей зарплаты

Культура & Образование
06.06.2018

Творческая мастерская «Петр» приглашает…

Фотофакт
Экология
06.06.2018

Более 20 фрагментов ракетоносителя «Союз-2», найденные в Якутии, отправлены на космодром «Восточный»