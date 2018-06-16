Этапы развития ЯГКБ

В эти дни отмечает юбилейную дату – 175-летие со дня открытия ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», которой ныне руководит главный врач ЯГКБ, к.м.н., заслуженный работник здравоохранения РФ, заслуженный врач РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич.

В 1843 году в городе Якутске открылась первая гражданская больница на 40 коек, в том же году она приняла 846 пациентов. В больнице по штату врачей не было, работали лекарские ученики на должностях фельдшеров. В 1903 году горбольница имела 80 койко-мест. В 1910 г. медперсонал г. Якутска состоял из 6 врачей, 7 фельдшеров, 1 акушерки, 1 зубного врача. Даже такое небольшое, по нынешним меркам, лечебное учреждение сыграло большую роль в санитарном просвещении населения Якутии и большую роль в становлении якутской медицинской интеллигенции. Глава истории с 1843 года до установления советской власти, по праву может называться периодом зарождения, как нашей больницы, так и всего якутского здравоохранения.



С наступлением советского времени начался период становления якутской горбольницы, охрана народного здоровья, организация и совершенствование системы здравоохранения в СССР стала важнейшим государственным приоритетом. Этот период характеризовался огромным чувством патриотизма медработников, подъемом гуманизма и самоотвержения, стремлением оказывать пациентам качественную медицинскую помощь в условиях неразвитой технической и материальной базы тогдашних лечебных учреждений, в неблагоустроенных зданиях и с подсобными хозяйствами для организации полноценного питания больных. Медработникам того времени следует отдать низкий поклон за их бескорыстное служение народу и беззаветную преданность своему призванию. Это достойно нашего самого глубокого уважения.

Начали открываться новые отделения — детское, клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, службы переливания крови. С 1931 года по 1938 шло строительство корпусов для гинекологического, терапевтического, детского отделений и приемного покоя. Первым главным врачом больницы стал Фрол Иванович САВЧЕНКО. После неоднократных реорганизаций в 1932 году больница передана в ведение городского Совета г. Якутска В 1935 году открылась аптека, в 1946 году детское отделение стало детской городской больницей, которой руководила заслуженный врач ЯАССР и РСФСР ЛЮБИМОВА М.М.

До Великой отечественной войны больница превратилась в крупное лечебно-профилактическое учреждение на 300 коек. Здесь оказывалась специализированная медицинская помощь, были введена санитарные рейсы. В годы войны открыты физиотерапетическое, неврологическое отделения, инфекционная больница поликлиника глазная больница, акушерско-гинекологическое отделение. Летом 1942 года в больницу стали поступать раненые бойцы. Героический труд медицинских работников в годы войны был достойно вознагражден орденами и медалями. Среди награжденных были Н.П. АФАНАСЬЕВА, B.C. СЕМЕНОВ, С.А. ТИТОВ, П.Д. СТРЕЛОВ и другие. В послевоенные годы основной задачей было дальнейшее улучшение медицинского обслуживания, создание прочной материальной базы, восстановление старых и строительство новых корпусов. Велась работа по внедрению новых методов лечения, форм работы, повышение преемственности, диспансеризации. Уже в 1948 году больница располагала 450 койками. С 1949 по 1964 годы главным врачом была Александра Александровна СЫТОВА. Для 50-х годов было характерно расширение сети и коечного фонда, организация специализированной помощи населению. Больница становится базой для специализации и усовершенствования медицинских кадров республики. Улучшается оснащение медицинской аппаратурой и инструментарием, широко ведется санитарно-просветительная работа с населением. В 1957 году произошло разъединение больницы на Якутскую городскую больницу на 450 коек и республиканскую на 150 коек. С открытием в 1957 г. медицинского отделения естественного факультета Якутского государственного университета городская больница стала клинической базой для подготовки будущих врачей.

В 1962 году открыт центр реанимации, где стали делать операции по замещению крови, комплексное лечение шока, применяют массаж сердца, искусственное дыхание. В 1969 году открылось гастроэнтерологическое отделение, организатором которого стал Вадим Григорьевич КРИВОШАПКИН. В 1970 году открылось кардиологическое отделение под руководством ШИШКИНОЙ Галины Ивановны. Большой вклад в развитие акушерско-гинекологической службы внесла СТАНКЕВИЧ Тамара Семеновна, заместитель главного врача по родовспоможению. С должности рядового врача начала работу СТРУЧКОВА Александра Николаевна, впоследствии ставшая главным врачом больницы и далее руководителем городского здравоохранения.



С 70-х годов прошлого века начался третий период: специализация горбольницы. В этот период уделялось большое внимание развитию специализированной медицинской помощи, были открыты 8 новых отделений, положены начала развития таких служб, как гастроэнтерологическая, кардиологическая, нейрохирургическая служба, судебно-медицинская экспертиза, акушерско-гинекологическая служба. С 1986 по 1992 г. главным врачом был Анатолий Иванович ЕРЕМЕНКО. В эти годы введены в строй новые каменные корпуса, где открылись специализированные отделения — инфарктное и ревматологическое.

Наибольшей мощности коечного фонда и материально-технической базы Якутская городская клиническая больница достигла в 1994 г., когда число коек достигло 840, были открыты отделение травматологии и ортопедии, отделение термических поражений, инфарктное, кардиореанимационное, ревматологическое, отделение гнойной хирургии, отделение вирусных гепатитов. В больнице работало до 1,5 тыс. человек.

Лихие 90-стые, когда в отделениях больницы, порой, не хватало самого необходимого, а зарплата медработников была не только маленькой, но и выплачивалась нерегулярно, знаменовали собой наступление четвертого периода истории горбольницы – рыночного. Не все врачи и средний медперсонал смогли сохранить верность профессии, остаться в медицине. Но основной костяк коллектива Якутской городской клинической больницы с честью вышел из этого испытания, став еще сплоченнее, еще сильнее.

Временной отрезок, примерно с 2010 года и до настоящего времени смело можно назвать периодом стабилизации, благодаря укреплению и совершенствованию страховой медицины. Теперь, когда российское здравоохранение стабильно финансируется, когда государство выделяет значительные средства на модернизацию лечебных учреждений и на повышение заработной платы медработникам, можно с уверенностью сказать: Якутская городская клиническая больница готова к выполнению любых задач по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи и в состоянии принять любой вызов, который бросит нам быстроменяющаяся современность в условиях рыночной экономики.

На сегодняшний день Якутская городская клиническая больница располагает 5 корпусами в каменном варианте. В больнице работают более 700 сотрудников, ежегодно стационарное лечение получают более 23 тысячи жителей г. Якутска и республики. В ЯГКБ действуют кардиологическое, реанимационное, ревматологическое, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, эндокринологическое, терапевтическое, два инфекционных, а также диагностическое и лучевой диагностики отделения, две лаборатории: клинико-диагностическая и бактериологическая, физиотерапевтический кабинет, эндокринологический диспансер. Из них ревматологическое, эндокринологическое и инфекционное для больных вирусными гепатитами отделения являются уникальными, не имеющими аналогов в республике. Больным круглосуточно оказывается эффективная медпомощь, в том числе, высокотехнологичная. Модернизация оборудования, совершенствование материальной базы, проведение необходимых организационных мероприятий и подготовка медперсонала ведется в полном соответствии с перспективным Планом развития ЯГКБ до 2030 года.

В ЯГКБ базируются терапевтические кафедры, кафедра инфекционных заболеваний, курс эндокринологии, кафедра акушерства и гинекологии. Базами для кафедр являются наши специализированные отделения — пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, терапия. Занятия проводят профессора и доценты Мединститута СВФУ, в нашей больнице для них широкое поле для научной деятельности и клинических исследований для развития медицинской науки

В нашей больнице всегда трудились замечательные врачи, прекрасные медсестры и акушерки, известные и уважаемые всему городу и республике : такие как Мария Исаевна ЛЮБИМОВА, Фрол Иванович САВЧЕНКО, КОВАЛЕВСКАЯ Надежда Ивановна, БОЛЬШЕВА Лидия Ивановна, МИГАЛКИН Сергей Осипович, ДУГЛАС Мария Ивановна, АЛЬПЕРОВИЧ Борис Ильич, ВЕПРЕВА Раиса Ипатьевна, БЕРЕЗОВСКАЯ Прасковья Ивановна, ДАУРОВА Лидия Дормидонтовна, РАБОТОВИЧ Галина Федоровна, КРИВОШАПКИН Вадим Григорьевич, ШИШКИНА Галина Ивановна, Мухарям Петрович ФЕДОРОВ, ДУДКИНА Валентина Ивановна, СИБРИКОВА Алина Павловна, ВОЙЦЕХОВСКАЯ Валентина Григорьевна, ЛЮБИМОВА Анна Григорьевна, ЗАХАРОВА Нина Ивановна, ВАСИЛЬЕВА Аида Гаврильевна, СТАНКЕВИЧ Тамара Семеновна, СОЛНЦЕВА Галина Ивановна, ПРОХОРОВА Тамара Гаврильевна, ПОЛИЦИНСКАЯ Зоя Валентиновна и многие, многие другие.



Именно на таких выдающихся специалистов всегда равнялись молодые медработники, перенимали у старших коллег секреты мастерства, профессиональные навыки. Когда в городе Якутске открывались новые лечебные учреждения, в том числе республиканского значения, значительное число штатов, основной костяк врачей и медперсонала, как правило, переходил из нашей больницы, как самой крупной. Так было и в 70-х годах, когда в связи открытием нового здания больничного комплекса была расширена республиканская больница, так и в 90-х годах, когда открылся Национальный центр медицины, так и в этом году, когда начал действовать Перинатальный центр. Поэтому, многие заслуженные медработники и ветераны здравоохранения Якутии, начинали свой славный трудовой путь, постигали азы профессионализма именно в нашей больнице. И поэтому у нас всех общая история и общий праздник. Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить всех наших коллег старшего поколения, тех, кто ныне находится на заслуженном отдыхе, со 175-летием нашей больницы. И от всей души поблагодарить всех вас, дорогие старшие коллеги за ваш благородный труд и переданные нам драгоценный опыт и вековые корпоративные правила чести медработника. Спасибо вам, дорогие друзья!

В связи с открытием Перинатального центра, незадолго до юбилея больницы, из состава ЯГКБ вышел акушерский стационар, в народе именуемый «городским роддомом». Хотелось бы напомнить замечательные достижения городского роддома, которые по праву стали предметом гордости всей больницы. Уже в 1919 году в Якутской больнице было открыто 3 койки для беременных. Так началась история не только уважаемого и любимого всеми горожанами городского роддома, но и всей службы родовспоможения Якутии. В следующем году наши коллеги будут отмечать славный 100-летний юбилей. Без сомнения, большинство жителей Якутска и многие наши бывшие земляки, ныне уехавшие из Якутска, обязаны своим рождением искусным и добрым рукам специалистов городского роддома. В 1996 году часть наших врачей, акушерок и медсестер перешла во вновь открытый роддом Национального центра медицины. В стенах ЯГКБ коллектив акушерского стационара в котором было около 300 высококвалифицированных специалистов, добился прекрасных успехов: была в 4 раза снижена перинатальная и младенческая смертность, количество родов превысило 6,5 тысяч в год, благодаря открытию детской реанимации повысилось успешное родоразрешение и выхаживание младенцев с малым весом (от 500 грамм), был внедрен проект «Мать и дитя», было получено и сохранено почетное звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, благожелательная к ребенку». Достижений было очень много, и мы ими по праву гордились. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу пожелать нашим коллегам новых достижений и успехов, а также пригласить всех на празднование 175 летнего юбилея больницы, на наш общий праздник!



14 июня в рамках НПК, посвященной 175-летнему юбилею ЯГКБ, одновременно на нескольких площадках были проведены НПК «Актуальные вопросы кардиологии на современном этапе» в здании ЯГБ№3, 17-я республиканская школа гепатологов РС(Я) имени профессора М.Н.Алексеевой в Мединституте СВФУ, НПК «Актуальные вопросы современной пульмонологии» в здании ЯГКБ, НПК «Актуальные вопросы современной эндокринологии» в гостиничном комплексе «Полярная звезда». А 15 июня состоялась междисциплинарная конференция «Во благо здоровья. От истоков до современности» в Якутском научном центре СО РАН и торжественное заседание в Доме дружбы народов имени А.Е. КУЛАКОВСКОГО. В этих мероприятиях принимали участие врачи ЯГКБ, являющиеся уникальными специалистами в своих разделах медицины, приглашенные гости — светила медицинской науки из Москвы и Санкт-Петербурга, а также организаторы здравоохранения и наши ветераны.

Уважаемые коллеги! Все мы делаем общее, важнейшее и благороднейшее дело : охраняем жизнь и здоровье людей. Будем и дальше трудиться в одной связке, с полной отдачей. Сегодняшний 175 летний юбилей – это общий праздник всего якутского здравоохранения! От всего сердца поздравлю всех якутских медработников, всех наших замечательных ветеранов, всех, кто избрал в жизни славное призвание — медицину! Желаю вам здоровья, благодарных пациентов, новых достижений и побед, достатка и счастья в жизни! Пусть вам сопутствует успех, с везением каждый день в придачу, и пусть сбываются мечты, и улыбается удача!