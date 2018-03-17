Есть такая специальность в УФСИН – сотрудник спецучета

В этом году службе специального учета уголовно-исполнительной системы исполняется 100 лет. Юбилей сотрудники исправительных учреждений региона, равно как и в других территориальных органах ФСИН России, отметят 23 июля.

Основные задачи отделов специального учета заключаются в точном исполнении приговоров, постановлений, определений судов, актов амнистии и помилования. Также в обязанности сотрудников входит своевременное уведомление суд, вынесший приговор, и родственников о прибытии осужденного к месту отбывания наказания.

Службой специального учета исправительных учреждений реализуются и некоторые права осужденных в сфере социальных вопросов. Например, на получение и замену паспорта гражданина РФ. Заявления о необходимости оформления данных документов сотрудники получают из рук осужденных во время проведения приема по личным вопросам.

Основная часть работы сотрудников связана с обработкой личных дел осужденных. Речь идет о заполнении и подшивке в них поступающих из судов решений, определений и постановлений об изменении сроков отбывания наказания и, следовательно, внесении соответствующих коррективов в сроки наступления права осужденных на обращение в суд с ходатайствами об условно-досрочном освобождении, изменении вида режима и исправительного учреждения и так далее.

Важно отметить, что от ежедневного кропотливого труда сотрудников службы специального учета напрямую зависит строгое соблюдение законодательства при исполнении уголовных наказаний, ведь каждый гражданин, содержащийся в местах лишения свободы, рано или поздно должен их покинуть, и произойти это должно в строго установленные судом сроки.