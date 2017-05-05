Есть такая профессия – Родину защищать!

В преддверии празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне 03 мая судебными приставами Якутского городского отдела судебных приставов проведена совместная акция-субботник с ассоциацией молодежи микрорайона Марха по уборке памятника ветеранам Великой Отечественной Войны. Приставы привели в порядок прилегающую территорию — убрали мусор и сухую траву.

Также приставы посетили ветерана СЛЕПЦОВА Наума Трифоновича, поздравили с наступающим праздником и вручили подарок — продуктовый набор. Эти гостинцы к празднику — лишний повод ещё раз сказать спасибо тем, кто подарил стране мир.

Наум Трифонович 1924 года рождения, уроженец Таттинского района.С 1945-1950 гг.. служил в рядах Красной Армии. В августе 1945 года участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. В разное время работал воспитателем интерната, учителем русского языка и литературы, учителем математики и физкультуры, завучем и директором школы, специалист краеведческого музей, тренер шахматно-шашечного клуба.

Почетный гражданин 3 улусов: Томпонского улуса, Октябрьского наслега Таттинского улуса, Малтандинского наслега Горного улуса. Имеет награды: — орден «Отечественная война» 2 степени; — за победу над Японией; — знак «Отличный пулеметчик»; — юбилейные медали (21 шт.) — знак «Отличник народного просвещения».