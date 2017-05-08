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8 мая 2017, 14:45
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Есть победитель викторины про охоту и не только…

В понедельник – 08 мая были подведены итоги викторины про охоту и не только…

Ее провели сетевое издание «SakhaLife», сайт «якутскреклама.рф»,  магазин «Армия России» @kapterka.ykt, совместно с магазином «Технологии выживания». 

На викторину про охоту и не только… пришло множество ответов.

Интересно отметить, что активное участие в ней приняли девушки. Кстати, победителем стала одна из них – это Матрена Васильева, сотрудница одной из крупнейших нефтегазовых компаний Якутии. Как она честно призналась, на часть вопросов ей все-таки помогли ответить ее мужчины.

Поздравляем победительницу с замечательными призами. Отметим, что часть из представленных призов и были ответами на вопросы викторины.

Это индивидуальный рацион питания, предоставленный спонсором – магазином «Армия России. А также походная лампа с солнечными батареями и защитное средство для электроприборов NANOPROTECH, от спонсора викторины – магазина «Технологии выживания». Оба магазина находятся в ТРК «АЗИЯ», 1 этаж.

 Ответы на викторину про охоту  и не только

1. Сколько дней длится весенняя охота в Якутии? (В соответствии с Правилами охоты (п. 39)

Ответ. Весенняя охота осуществляется в течение 10 дней.

2. В таежных избушках и на летних фермах можно увидеть освещение и работающие телевизоры при отсутствии электрических линий и дизель и бензогенераторов. От чего они работают?

Ответ. От солнечных батарей.

3. Какое походное питание наиболее сбалансировано по количеству калорий, разнообразно на вкус и удобно для транспортировки?

Ответ. Индивидуальный рацион питания (сокр. ИРП), сухо́й паёк — набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях, когда нет возможности готовить горячую пищу. Сухой паёк рассчитывается на один приём пищи или на питание одного или нескольких человек в течение непродолжительного периода времени, как правило в пределах трёх суток (паёк рассчитанный на более длительный период потребления принято называть носимым неприкосновенным запасом продовольствия и питьевой воды, сокр. НЗ).

4. Современная защита электрики и электроинструмента от влаги, окисления и короткого замыкания

Ответ. Нужно обработать электроинструмент и контакты защитным покрытием NANOPROTECH Electric. Защищает электрическое оборудование от всех форм влаги: водяного конденсата, дождя, тумана, хлорированной и солёной воды. Предотвращает короткое замыкание. Многократно продлевает срок эксплуатации электрических устройств и оборудования.

5. Какой способ консервирования мяса считался у якутов в старину наиболее экологически чистым?

Ответ. Мясной рацион является основой питания зимой, когда в большом количестве забивали домашний скот. В феврале мясо скота, заготовленного осенью (убой животных совершался путем разрыва аорты), покрывали со всех сторон мокрым снегом, размешанным в воде, который, замерзая, образовывал толстый слой льда. Такой способ консервирования мяса считался наиболее экологически чистым, якуты отмечали:  «обледенелое мясо, долго хранившиеся в погребе, становится питательным».

6. Какие птицы считались главными тотемами у древних якутов?

Ответ. В основном якутскими тотемами были птицы: орел, лебедь и ворон. Эти птицы почитались всеми якутами вне зависимости от того, были или не были они их тотемами. Особенно сильное развитие у якутов получил культ орла. Всеобщее почитание орла выражалось в том, что его нельзя было никому убивать и есть, Если орел прилетал к юрте якута, он обязан был его кормить. Найдя мертвого орла или убив его нечаянно, человек должен был его похоронить на арангасе (лабазе).

Важно отметить, что бездетные женщины просили у орла душу ребенка. Интересно, что обряд высекания огня при накожных нарывах, посланных духом-хозяином огня, мог совершать только человек, имеющий своим предком орла.

7. Какие созвездия в некоторых районах Якутии известны как «Охотник и собака»?

Ответ. В сборнике «Шаманизм» известного якутского этнографа и фольклориста Г. В. Ксенофонтова приводится легенда о появлении на небе созвездий. Так, аналогом созвездий «Орион» (древнегреческий мифологический охотник) и «Псы» является «Охотник и собака».

«В древности один охотник-тунгус, гоняясь за лосем, обессилел и умер от голода вместе со своей собакой. Вот душа этого тунгуса-охотника (по-видимому, вместе с собакой) и превратилась в звезды и стоит на небе»

8. Какой мех по якутским понятиям считается самым теплым зимой?

Ответ. В том же сборнике «Шаманизм» известного якутского этнографа и фольклориста Г. В. Ксенофонтова упоминается, что по якутским понятиям волчий мех – самое теплое зимнее одеяние. Имущие люди надевают волчью одежду в самую сильную стужу.

9. Какой вид животных был истреблен в Якутии в начале XX века?

Ответ. В 1916-1915 годах ради промысла шкурок и бобровой струи все бобры в Якутии были истреблены.

10. Какой магазин продает официальную продукцию АО ВОЕНТОРГ со свежими сроками?

Ответ. Магазин «Армия России», расположенный в ТРК «АЗИЯ».

11. Можно ли от костра и от печки — буржуйки получить электричество?

Ответ. Да, можно, если у Вас есть оборудование «Таёжное электричество», которое от тепла печи образует электричество.

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Источник: Сетевое издание «SakhaLife».
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