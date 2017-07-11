Если вашим детям угрожает опасность 

Публикуем памятку для детей и родителей, подготовленную пресс-службой МВД по республике, о том, как избежать насилия.

Почему именно дети становятся жертвами преступлений?

Потому что они доверчивы и беспечны. К каждому из них можно подобрать ключик: угостить мороженым, купить игрушку, предложить участие в конкурсе красоты, покатать на машине и многое другое.

Можно ли избежать насилия?

Можно! Для этого надо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Научите детей доверять своим чувствам. Если у ребенка возникло, хоть малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, даже если это знакомый семьи – пусть отойдет от него. Научите ребенка не стесняться показаться невежливым.

Вместе с таблицей умножения, ваш ребенок должен выучить правила четырех «НЕ»:

НЕ разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.

НЕ заходи с незакомцами в лифт и подъезд, если ты один.

НЕ садись в машину к незнакомцам.

НЕ задерживайся на улице, особенно с наступлением темноты.

А если незнакомец просит показать улицу или помочь поднести сумку?

Все равно скажи — «НЕТ»! Научите говорить детей «НЕТ».

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:

Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть

даже это соседи.

Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а

родители не предупреждали об этом заранее.

Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек,

впускать его в квартиру или идти с ним куда-то.

Если новый знакомый угощает чем-то.

Но как быть, если взрослый очень настойчив?

От такого человека надо бежать, сломя голову. И придя домой обязательно рассказать об этом родителям.

А если он преследует?

Беги! Убегай в ту сторону, где много людей. Не стесняйся звать при этом на помощь.

Правила поведения на улице:

Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними.

В автобусе садись ближе к водителю и выходи в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя.

Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.Не ходи в отдаленные и безлюдные места.

Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из автобуса.

Не проходи под домами, стоящими на сваях, сокращая дорогу, даже в светлое время.

Не ходи в туалеты, расположенные на улицах, без сопровождения взрослых.

Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или измени маршрут.

Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.

Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее время.

Горячие линии и телефоны доверия Республики Саха (Якутия)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Телефон: 8-800-2000-122.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАВАНИЯ

8-800 100-35-50 (круглосуточно, бесплатно со всех телефонов республике).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ

8-800-100-22-83.

МОБИЛЬНАЯ КРИЗИСНАЯ СЛУЖБА

Телефон по приему информации о жестоком обращении с детьми: 8-800-100-22-83.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Телефон для обращения граждан: 8(4112)42-40-22, 8(4112)412-07-72.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Дежурная часть: 8(4112)42-07-10; 8(4112)49-05-00.

Телефон доверия (горячая линия): 8(4112)42-22-22.

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Дежурная часть: 8(4112)35-22-22.

Телефон доверия: 8(4112)36-19-45.

ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Телефон доверия: 8(4112)39-99-99.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ, ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

Горячая линия: 8(4112)24-04-24 (круглосуточно).

Телефон: 8(4112)32-44-16.

Телефон: 8(4112)33-12-83.

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