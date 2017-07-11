Если вашим детям угрожает опасность 

Публикуем памятку для детей и родителей, подготовленную пресс-службой МВД по республике, о том, как избежать насилия.
Почему именно дети становятся жертвами преступлений?
Потому что они доверчивы и беспечны. К каждому из них можно подобрать ключик: угостить мороженым, купить игрушку, предложить участие в конкурсе красоты, покатать на машине и многое другое.
Можно ли избежать насилия?
Можно! Для этого надо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Научите детей доверять своим чувствам. Если у ребенка возникло, хоть малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, даже если это знакомый семьи – пусть отойдет от него. Научите ребенка не стесняться показаться невежливым.
Вместе с таблицей умножения, ваш ребенок должен выучить правила четырех «НЕ»:
НЕ разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
НЕ заходи с незакомцами в лифт и подъезд, если ты один.
НЕ садись в машину к незнакомцам.
НЕ задерживайся на улице, особенно с наступлением темноты.
А если незнакомец просит показать улицу или помочь поднести сумку?
Все равно скажи — «НЕТ»! Научите говорить детей «НЕТ».
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть
даже это соседи.
Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а
родители не предупреждали об этом заранее.
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек,
впускать его в квартиру или идти с ним куда-то.
Если новый знакомый угощает чем-то.
Но как быть, если взрослый очень настойчив?
От такого человека надо бежать, сломя голову. И придя домой обязательно рассказать об этом родителям.
А если он преследует?
Беги! Убегай в ту сторону, где много людей. Не стесняйся звать при этом на помощь.
Правила поведения на улице:
- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними.
- В автобусе садись ближе к водителю и выходи в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя.
- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.Не ходи в отдаленные и безлюдные места.
- Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из автобуса.
- Не проходи под домами, стоящими на сваях, сокращая дорогу, даже в светлое время.
- Не ходи в туалеты, расположенные на улицах, без сопровождения взрослых.
- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или измени маршрут.
- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.
- Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее время.
Горячие линии и телефоны доверия Республики Саха (Якутия)
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Телефон: 8-800-2000-122.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАВАНИЯ
8-800 100-35-50 (круглосуточно, бесплатно со всех телефонов республике).
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ
8-800-100-22-83.
МОБИЛЬНАЯ КРИЗИСНАЯ СЛУЖБА
Телефон по приему информации о жестоком обращении с детьми: 8-800-100-22-83.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Телефон для обращения граждан: 8(4112)42-40-22, 8(4112)412-07-72.
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Дежурная часть: 8(4112)42-07-10; 8(4112)49-05-00.
Телефон доверия (горячая линия): 8(4112)42-22-22.
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Дежурная часть: 8(4112)35-22-22.
Телефон доверия: 8(4112)36-19-45.
ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Телефон доверия: 8(4112)39-99-99.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ, ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
Горячая линия: 8(4112)24-04-24 (круглосуточно).
Телефон: 8(4112)32-44-16.
Телефон: 8(4112)33-12-83.
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