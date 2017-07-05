Если к вам стучатся «из Пенсионного фонда»…

Несмотря на жаркое лето, располагающее на безмятежный отдых, Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что якутянам стоит быть бдительными и аккуратными при контакте с лицами, представляющимися работниками Пенсионного фонда. Помните всегда, что специалисты Пенсионного фонда РФ по домам не ходят, по телефону или иным путем личные данные не запрашивают.

Если к вам в дверь стучатся «из Пенсионного фонда», скорее всего, это агенты НПФ. Как известно, в республике есть случаи, когда граждане стали жертвами недобросовестных агентов негосударственных пенсионных фондов. Последние во что бы то ни стало стремятся перевести пенсионные накопления граждан в тот или иной, угодный им, НПФ. Порой агенты используют весьма хитрые и коварные схемы. Они, пользуясь доверием, входят в дома и квартиры граждан, собирают трудовые коллективы. Недобропорядочные агенты могут повстречаться и в банках, и в магазинах. При этом они предлагают подписать договор для того, чтобы «не пропала накопительная пенсия», просят показать документы (паспорт, пенсионное удостоверение и договор с НПФ), фотографируют их…

Если к вам пришел агент НПФ, не спешите подписывать договор. С самого начала разговора проверьте документы. Есть ли у него паспорт, соответствующее удостоверение, доверенность? Возьмите время для принятия решения, обдумайте. Уточните всю интересующую вас информацию об этом фонде: с какого года работает, кто учредитель, сколько клиентов, где находятся офисы этого НПФ, куда можно обратиться с вопросами, вошел ли данный НПФ в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений? На сайте Агентства по страхованию вкладов можно посмотреть перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав, и информацию об НПФ, у которых была отозвана лицензия. Самый важный показатель работы любого НПФ – его рейтинг. Проверить данные, например, о доходах фонда, о которых рассказывает агент, в любой момент можно на официальном сайте НПФ. Ваша будущая пенсия – в ваших руках.

Тем более, ни при каких обстоятельствах нельзя впускать в свой дом незнакомцев, оставлять их без присмотра, показывать места, где хранятся документы, сбережения.

Консультацию о накопительной пенсии всегда можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ или в территориальном органе ПФР. Также получить подробную информацию можно по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия): 8(4112) 45-00-59.