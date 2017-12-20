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20 декабря 2017, 14:40
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Еще в восьми селах Якутии ввели «сухой закон»

В ходе работы тридцать третьего (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) парламентарии Якутии приняли закон о полном запрете продажи алкогольной продукции.

В 8 населенных пунктах Республики Саха (Якутия) – села Кыйы, Боробул и Даккы Таттинского улуса (района), село Быракан Верхневилюйского улуса (района), села Энгольжа и Едей Нюрбинского района, села Харбала 2-ая и Кындал Чурапчинского улуса (района) – приняли закрепленные республиканскими законами решения о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на своих территориях.

С информацией о принятии закона о полном запрете продажи алкогольной продукции в селах Боробул и Даккы Таттинского улуса (района) выступил глава муниципального образования «Жохсогонский наслег» Петр Захаров.

Глава наслега отметил, что территория муниципального образования «Жохсогонский наслег» расположена по речке «Таатта» и ее притоков на территории 55 564 гектаров вдоль федеральной автомобильной трассы «Колыма», расстояние от районного центра Таттинского улуса села Ытык-Кюель составляет 10 км, и наземное сообщение осуществляется по федеральной автомобильной трассе «Колыма».

По словам главы наслега, на 1 января 2017 года, численность населения составляет 988 человек, из них детей до 15 лет – 275, из общего количества населения численность мужчин составляет – 352, женщин – 360.

Как сообщил Петр Захаров, в наслеге работают 14 предприятий и учреждений: Администрация муниципального образования «Жохсогонский наслег», Жохсогонская средняя общеобразовательная школа имени А.Е. Кулаковского, центр развития ребенка «Мичил», Дом народного творчества имени А.И. Софронова – Алампа, Жохсогонская врачебная амбулатория имени М.П. Заболоцкой, пожарная часть №7, филиал ГУП «ЖКХ», сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа», наслежный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сэргэ», ветеринарная лечебница, почтовое отделение связи, сельская библиотека имени М.А. Петрова и магазины «Прогресс» и «Кронос», а также 3 магазина индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что в Жохсогонском наслеге с 2015 года продажа алкогольной продукции не осуществляется на основании решения наслежного Совета депутатов муниципального образования «Жохсогонский наслег».

«В целях дальнейшего проведения работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения и подрастающего поколения, предупреждения совершения преступлений, установления благоприятной социальный обстановки на территориях сел Боробул и Даккы, наслежный Совет депутатов принял решение о внесении на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) законопроект «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Боробул и Даккы муниципального образования «Жохсогонский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)», — сказал Петр Захаров.

С докладом о проекте закона «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях села Едей муниципального образования «Едейский наслег» Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)» выступила глава муниципального образования Мария Николаева.

Глава наслега отметила, что муниципальное образование «Едейский наслег» поддерживает работу, проводимую руководством Республики Саха (Якутия), по борьбе с пьянством и прилагает все усилия для претворения решений руководства в жизнь.

Мария Николаева сообщила, что на общем собрании, состоявшемся 14 ноября текущего года, население поставило вопрос о законодательном закреплении полного запрета продажи алкогольной продукции на территории Едейского наслега.

«В наслеге продажа алкогольной продукции прекращена с 2004 года. Сократилось количество правонарушений, совершаемых молодежью. Население понимает, какие тяжелые последствия имеет употребление алкоголя. Молодежь стремится быть полезной обществу», — подчеркнула глава наслега. — «За прошедшие годы сознание людей постепенно изменилось, население принимает активное участие в общественной жизни наслега. Жители четко понимают, что несут ответственность за родной наслег и сами должны создавать условия для подрастающего поколения».

Мария Николаева отметила, что администрация наслега пятый год работает над изучением истории наслега, образованного 350 лет назад. Организована экспедиция по исследованию мест проживания предков. «Все это войдет в готовящуюся к изданию книгу об истории и современности нашего наслега», — резюмировала глава наслега.

Она также отметила, что одним из главных результатов проводимой работы, является открытие сквера-усадьбы имени отличника образования Республики Саха (Якутия), отличника здравоохранения Республики Саха (Якутия), кавалера ордена Дружбы народов, двух орденов «Знак Почета» Варвары Андреевны Петровой, строительство, которого проводилось силами всех жителей наслега.

В завершении своего выступления глава наслега обратила внимание парламентариев на то, что население Едейского наслега старается жить так, чтобы достойно нести высокое имя Варвары Петровой и все понимают, что здоровый образ жизни является залогом успешного развития села.

Заслушав информации глав наслегов, народные депутаты Петр Аммосов, Александр Кошуков и Марфа Филиппова задали уточняющие вопросы.

В связи с тем, что по каждому законопроекту имеются положительные заключения государственно-правового управления Госсобрания, Правительства республики, Прокуратуры Якутии, Управления Минюста по Республике Саха (Якутия), постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления, народные депутаты республики поддержали проекты законов, внесенные наслежными Советами депутатов, и приняли законопроекты о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории восьми населенных пунктов Якутии в окончательном чтении.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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