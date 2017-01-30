Еще раз о происхождении саха через аборигенные скот и лошадь

Они тысячелетия живут на территории студеной Якутии

Энтузиаст научного исследования и сохранения генофонда якутского скота к.с.-х.н. Петр РОМАНОВ, основываясь на археологические исследования академика А.П.ОКЛАДНИКОВА и на свои исследования адаптационных свойств в экстремальных условиях самого холодного климата Северного полушария, считал якутский скот не завезенным, а местным скотом и отмечал, что история скотоводства на территории Якутии насчитывает тысячелетия, а способность якутского скота поддерживать постоянную температуру тела при резких изменениях температуры окружающей среды, ученый отметил как одно из удивительных биологических явлений (Романов, с. 20-21).

О происхождении якутской лошади, на основе исследований археологов, этнографов, палеонтологов (ЛАЗАРЕВ, с.85) и других специалистов, д.в.н., профессор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Леонид ВЛАДИМИРОВ сделал вывод: «якутская лошадь по всем своим признакам скелета и экстерьера идентична позднеплейстоценовой лошади, что якутская лошадь не вымерла подобно мамонту, шерстистому носорогу и некоторым другим млекопитающим, а вошла в состав современной фауны Якутии и продолжает существовать в виде современной якутской лошади» (Владимиров и др., с. 8).

По происхождению якутов тоже имеются новые научные толкования. Так, известные археологи, доктора исторических наук Юрий МОЧАНОВ и Светлана ФЕДОСЕЕВА, на основе исследований стоянки древнейшего палеолита Диринг-Юрях в Якутии пишут: «история освоения человеком этой наиболее холодной части планеты насчитывает около 3 млн. лет и вплоть до настоящего времени человек никогда не покидал эту суровую дискомфортную зону обитания, живя в гармонии с окружающими условиями и адаптируя к ним свой организм, свою культуру и типы хозяйства» (Мочанов, Федосеева, с. 2). Данная гипотеза о происхождении человека на Севере имеет много оппонентов, но профессор кафедры всемирной истории и этнологии Северо-Восточного федерального университета им. М.Аммосова (г. Якутск), д.и.н. Анатолий ГОГОЛЕВ согласен в том, что человек здесь жил начиная с 300 тысяч лет назад (Гоголев, 2017). Следующий интересный научный труд по происхождении якутов, на основе генетических исследований, д.б.н. Вера ФЕФЕЛОВА написала в книге «Предками якутов были арийцы», т.е. якуты и жители Индии имеют одни и те же генетические корни (индоевропейская «метка» у якутов — ген HLA-A1 около 40%). При этом исследователь отмечает три интересных факта: факт 1. У русских и других европейцев «метка»-ген HLA-A1 от 18 до 23% (Фефелова, с.20). Факт 2. Археологические данные свидетельствуют о том, что арии в Индии появились во 2-м тысячелетии до нашей эры и «жили они в маленьких хижинах с очагами, это говорит, кстати, о том, что они пришли из более холодных областей» (Фефелова, с. 24). Факт 3. Исследователь на основе мифов, созданных в последние столетия, считает «якуты – пришельцы с юга» (Фефелова, с. 39-210).

Мы исследовали тибетскую медицину. Она сформировалась в 7 веке н.э. на основе медицинских традиций Индии и Китая (ХУНДАНОВ и др., с. 11). Что принято из Индийской медицины в тибетскую, они почти схожи с якутским народным лечением, приведенным в исследованиях к.и.н. Александры ГРИГОРЬЕВОЙ и д.м.н., профессора Владимира КОНДАКОВА: это как профилактика заболеваний, лечение питанием, питание и образ жизни по сезонам года, классификация, диагностика и принципы лечения заболеваний, исцеление кутов (души) человека (Григорьева, с.71; Кондаков, с. 18-137). В тибетской медицине, как и в якутском народном лечении, в качестве лекарственных средств используются растения, металлы, ткани животных и секреты различных животных и птиц (мясо животных и птиц, желчь медвежья, жир медведя, кровь оленя, язык волка, масло сливочное топленое, мускус кабарги, кровь и шкуры животных, птиц) и физические способы (компрессы, лечение ваннами, растирание, кровопускание, прижигание, иглоукалывание).

Таким образом, современные научные познания, основанные только на научных данных, позволяют нам дают сделать вывод о том, что якуты не прибыли с юга, а наоборот жители Индии, Китая, Прибайкалья, Европы, индейцы США и Канады, тюрки и другие народы уехали в теплые края из прародины Якутии, а аборигенные якутский скот и лошади во все времена обитали здесь, выдержав различные чрезвычайные ситуации, как всемирное похолодание и другие природные катастрофы.

Вывод о том, что якутские лошади – верхоянского типа, находящиеся на Полюсе холода Северного полушария, где морозы зимой бывали до 69,8 градусов, не могут быть «пришельцами» с юга, а местные, пишет известный исследователь-коневод, селекционер, заслуженный зоотехник Якутии Гавриил АММОСОВ (Аммосов, с. 9-10). Он верхоянских лошадей, приспособленных зимой к холоду, летом до 36,4 градусов жары, малым осадкам до 128,2 мм, достающих корм копытами из снегового покрова глубиной до 32 см в течение 8 месяцев и летом нападениям гнусов, езде по горной и болотной местности, по экстерьеру, физиологическим данным и поведениям делит на 4 группы. Группы сильно отличаются друг от друга в соответствии с местом обитания и ландшафта. За какие-то 700 лет лошади не могут так быстро адаптироваться к окружающей среде, тем более к экстремальным холодам, сильному холодному ветру и дождю. Средний живой вес лошади — 520 кг. Исследователь отмечает кобылу высотой по холке 145 см. (Аммосов, с. 12).

Для примера рассмотрим еще следующую якутскую породу лошади – колымский тип, самый северный дальний угол Севера-Востока Азии, где существует северное коневодство в истории человечества. Здесь среднегодовая температура воздуха -12,6о С, абсолютный минимум -60о С, абсолютный максимум +34о С, продолжительность периода со снежным покровом 238 дней, снежный покров до 70 см. Лошади пасутся на вейниковых лугах, где растет вейник Лангсдорфа и пушицковых из пушицы узколистной и арктофиловых травостоев. Летом выпадает 75% всех осадков (Владимиров, с.18).

Основные промеры якутских лошадей колымской породы в см. (Габышев, с. 85)

Породы Высота по холке Косая длина Охват груди Охват пясти

в среднем 138,3 146,0 184,2 21,2

отборные 143,0 156,0 196,0 22,0

Живая масса у жеребцов в возрасте старше 3-х лет 449,1 кг, кобылы – 431 кг (Владимиров и др., с. 15).

Якутские лошади разводятся в современных условиях для производства мяса с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и омега-6; получения молока для приготовления кумыса и кожевенно-мехового сырья, а также используется под вьюком, в упряжи и для верховой езды. Лошади как тяговая сила редко применяются. Якутское табунное коневодство рентабельно: летом и зимой жеребцы-производители сами пасут табун. Табун не страдает от засухи и бескормицы, пасутся в пустующих кормовых массивах. Взрослая особь съедает в сутки 50 кг многолетних трав (арктофила рыжеватая, осоки, пушицы, хвощи, некоторые виды разнотравья и др.), жеребенок – 11 кг. Площадь пастьбы – 224 кв.м. на одну особь (Владимиров и др., с. 127). Зимой лошади корм добывают копытами из-под снега. Главные затраты — труд табунщиков и заготовка некоторого количества сена как страхового запаса (1 тонна сена на взрослую голову), устройства изгородей, жилья для табунщиков в местах дальней тебеневки. При достаточных запасах тебеневочного корма лошади сохраняют всю зиму хорошую упитанность. Подкормка сеном нужна лишь для части поголовья: маткам при ранней выжеребке, жеребятам-годовикам при отъеме их от матки, всем исхудавшим тебенюющим лошадям со второй половины зимовки. Когда подкормка производится для всего поголовья в тот период, когда озера, речки и другие водоемы покрыты тонким льдом и имеется опасность утопления лошадей, их содержат некоторое время в загороженных местах. Практически табунное поголовье может перезимовать без подкормки, на одних только тебеневочных кормах. Зимой питаются снегом, в воде не нуждаются. Жеребцы знают свой маршрут ареала питания и защищают табун от медведей, волков и собак. Кобыла выдает при 6-кратной дойке в среднем 4-5 литров молока в день, а отдельные кобылы до 6-8 в течение 10-20 дней. Жеребец может иметь 12-14 кобыл. Бывают жеребцы, имеющие от 5 до 24 кобыл. Кобылы выдают жеребят с 3-4 лет. Жеребец с 5-6 лет (Аммосов, с. 19). Верхний возрастной предел использования кобыл и жеребцов примерно одинаков – 16-20 лет (Владимиров и др, с. 122).

Исследователи генетических маркеров якутской породы лошадей (Владимиров и др., с. 140-142) отмечают, что якутские лошади центральной популяции проявили большое генетическое сходство с монгольской лошадью (r = 0,991), а лошади восточной группы – с казахской джабе (r = 0,982) и предполагают происхождение этих групп якутских лошадей от соответствующих пород. Хотя монгольские лошади и казахские джабе в Якутию не привозились. Лошади колымской популяции показали большую отдаленность от центрально-якутских и южных пород и имеют свою «метку»-ген (r = 0,873-0,889).



Аборигенная якутская порода скота тоже приспособлена к суровым климатическим условиям Якутии. Скот отличается низкорослостью, плотным туловищем, короткими крепкими ногами, густым шерстяным покровом. Характерной чертой внешнего вида (экстерьера) якутского скота является относительно развитая передняя часть туловища (Чомчоева, 1999, с. 4). Физиологическими исследованиями установлено сильное развитие физической терморегуляции и пониженный уровень обмена веществ якутского скота при низких температурах, это приспосабливает его к самым тяжелым условиям Якутии. В зимнее время, в течение 8 месяцев скот содержится в неотапливаемых коровниках и питается одним сеном. Кал твердый. Скот выгоняется на водопой из проруби, даже при температуре -50оС не было случая обморожения вымени. Скот обладает высокой жирномолочностью. При раздое коровы давали до 2236 литров молока в год, средняя жирность молока наших частных коров около 7% зимой и доходит до 11% к осени.

Основные промеры якутской коровы в см. (Чомчоева, с. 7):

Высота в холке – 113,1

Глубина груди — 64,8

Ширина груди – 32,8

Косая длина туловища – 143,7

Обхват груди – 176,0. Живая масса – 367,4 кг. Живая масса быков-производителей старше 8 лет – 540 кг, волы – до 600 кг. Мясо – «мраморное», диетическое. Мы с 10 литров молока своей коровы «Арыылаах» получаем около 1 литра сливок и если сливки сбивать, то получается около 0,8 кг ароматного масла. Молоко якутской коровы отличается высоким содержанием жира, белка, сухого вещества, кальция, фосфора, витаминов, особенно витамина Е (Абрамов, с. 12).

Якутский скот невосприимчив к туберкулезу и лейкозу (Романов, с. 82). Наш опыт разведения у себя различных видов домашних животных показывает, что якутский скот очень привязан к хозяевам и с ним по верности и чуткости могут сравниваться только собаки и козы. Особых отличий у якутского скота от других пород скота много. К ним можно отнести физиологические особенности коленного сустава, из-за которого скот может выдержать воздействие холода. Также отличаются связки пальцев, волярной связки, межкопытных крестовидных связок, которые уменьшают давление на грунт. Отрыжка и метеоризм у якутского скота (выброс метана в воздух) из-за отличий бактерий в пищеварительной системе почти отсутствует. Все эти новые направления физиологических отличий якутского скота ныне исследуются нашим коллегой, к.в.н. Григорием МАЧАХТЫРОВЫМ. Этологические исследования (поведения) якутского скота ведем совместно с доктором социальной антропологии Арктического института университета Лапландии Анной ШТАММЛЕР-ГОССМАН.

Якуты славились долгожительством и своих аборигенных лошадей и скот выращивают для питания и их считают «живой фабрикой» витаминов и микроэлементов, «ходячими аптеками».

С нами также взаимодействует профессор Финского института природных ресурсов доктор биологии Юка КАНТАНЕН. Он изучил генетику 44 пород скота Европы и Азии, в Якутии 12 лет изучает генетику якутского скота. Также он побывал и изучил генетику якутских коров на о. Чирикова на Аляске (США). По словам профессора, их там около 2000 голов. Якутский скот там сохранил всего 30% гена и на 70% помешался с западными породами скота. Скот на о. Чирикова свободно пасется веками. Нет собственника. Юка Катанен считает, что в современном этапе развития человечества, только у якутского скота самый сильный ген среди различных пород скота. «Нельзя рассматривать якутский скот только по экономическим показателям удоя молока и веса животного, а надо учитывать, прежде всего, качество молока, мяса и невосприимчивость к болезням», — говорит ученый (ПЕТРОВ, Кыым). Далее он приводит очень интересные данные для ученых, говорящих, что «якуты – пришельцы с юга», скот и лошади завезены оттуда: чем больше разновидностей генов у скота, тем больше скот устойчив к различным заболеваниям, стрессам, катаклизмам и т.д. Так, по словам профессора, якутский скот содержит 0,2% от всей суммы мировых генов крупного рогатого скота. Для примера, шведская порода скота имеет всего 0,001. Это показывает, что данная порода имеет мало связей с естественной природой, т.е. искусственная порода скота, полученная селекцией. Рекламируемая исландская мясная порода скота викингов имеет показатель – 0,066.

Таким образом, правы археологи Юрий Мочанов и Светлана Федосеева в том, что территория современной Якутии является прародиной многих европейских и азиатских народов, и прав многоуважаемый Петр Романов, что история скотоводства на территории Якутии насчитывает тысячелетия, также прав коневод Гавриил Аммосов «якутские лошади – не могут быть «пришельцами» с юга». Их выводы на основе современных генетических исследований Веры Фефеловой, Леонида Владимирова и Юка Катанен подтверждаются фундаментальным законом природы – законом сохранения энергии: самый сильный ген там, где прародина. Якутия – холод, прародина разных народов и домашних животных.

Источники

1. Романов П.А. Охрана и использование генофонда якутского скота. Я., Кн. Изд-во, 1984. — 144 с.

2. Владимиров Л.Н., Винокуров И.Н., Винокуров А.Н. Колымская лошадь. Я., Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2011. – 222 с.

3. Мочанов Ю.А., Федосеева С.А. Очерки дописьменной истории Якутии. Эпоха камня. Т.1. Я., 2013. Академия наук Республики Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеонтологии. – 504 с.

4. Фефелова В.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, ПИК «Офсет», 2014. – 224 с.

5. Хунданов Л.Л., Батомункуева Т.В., Хунданова Л.Л. Тибетская медицина. М., Прометей, 1993. -288 с.

6. Григорьева А.М. Народная медицина Саха. Я., Бичик, 2012. – 160 с.

7. Кондаков В.А. Исцеление души: (Духовное исцеление). Я., Якутский филиал Издательства СО РАН, 2001. – 280 с.

8. Аммосов Г.А. Верхоянская лошадь (на якутском языке: Дьааны сылгыта). пос. Батагай, МУП «Верхоянская улусная типография», 2010. – 96 с.

9. Габышев М.Ф. Якутское коневодство. Я., Якутское книжное издательство, 1966. – 256 с.

10. Гоголев А.И. Якутия или Африка? Интервью, газета «Якутия», 12 января 2017 г., №1, с. 12-13.

11. Чомчоева Д.В. Аборигенный якутский скот. Я., 1999. – 16 с.

12. Абрамов А.Ф. и др. Технология производства якутских национальных молочных продуктов. Я., Сахаполиграфиздат, 2006. -108 с.

13. Петров Петр. Якутская корова самая лучшая в мире. Газета «Кыым», на якутском языке.14 апреля 2016 г., №14, с.4.

14. Лазарев П.А. Антропогенные лошади Якутии. М., Наука, 1980. – 190 с.

Диана ЧОМЧОЕВА, к.с.-х.н., иммуногенетик,

Анатолий ЧОМЧОЕВ, «Испытательный Полигон Холода», г. Якутск.

20 января 2017 года.