Еще одной партии может быть отказано в регистрации партсписка на выборы в Ил Тумэн — СМИ

ЦИК Якутии отказывает в регистрации партии «Родина» на выборах в Ил Тумэн, сообщил в понедельник News.Ykt.Ru. Рабочая комиссия Центризбиркома посчитала недостоверными 108 подписей из 604.

Всего региональное отделение политпартии «Родина» собрало 3238 подписей сторонников за выдвижение кандидатов в Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Якутскую гордуму.

Списки кандидатов от партии для регистрации на выборах сданы в ЦИК Якутии 25 июля. Решение комиссия вынесла 28 июля. Она посчитала, что 108 подписей являются недостоверными. И на этом основании рекомендует отказать в регистрации списка кандидатов, продолжает издание.

Председатель регионального отделения партии «Родина» Алексей ЛАПТЕВ не согласен с выводом комиссии. Он указывает, что заключение почерковедческой экспертизы отсутствует.

Руководство регионального отделения партии «Родина» подготовило жалобу в ЦИК Якутии и Центризбирком РФ.

Окончательное решение о регистрации списка кандидатов партии «Родина» принимает Центризбирком Якутии.

Ранее в SakhaLife обратился источник, работавший на сбор подписей для партии «Родина». По мнению источника, значительная часть подписей, предоставленных партией «Родина» в ЦИК, требует тщательной проверки. 26 июля у нас вышла статья «Подписи от партии «Родина» могут быть бракованными? – источник» http://sakhalife.ru/podpisi-ot-partii-rodina-mogut-byit-brakovannyimi-istochnik/

В тот же день партия дала свой официальный комментарий, в котором заявила, что максимально серьезно и ответственно отнеслась к сбору подписей. «Родина»: Мы обратились в ЦИК РФ» http://sakhalife.ru/rodina-myi-obratilis-v-cik-rf/

28 июня ЯСИА сообщило, что ЦИК Якутии отказал в регистрации партсписка кандидатов на выборы в Ил Тумэн региональному отделению «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Причиной отказа стало недостаточное количество кандидатов, оставшихся в списке после проверки документов.

«Постановлением ЦИК от 28 июля из списочного состава кандидатов от партии на выборы в Ил Тумэн шестого созыва были исключены 9 человек. В результате число региональных групп, представленных в республиканском списке партии сократилось до восьми, а число кандидатов в республиканском списке — до 9 человек, что противоречит норме выборного законодательства, согласно которой, число региональных групп не может быть менее половины числа одномандатных избирательных округов, которых в Якутии — 35», — пояснили ЯСИА в Центризбиркоме Якутии.

В связи с тем, что число исключенных кандидатов-списочников составило более чем 50% от общего числа кандидатов в списке, а также с тем, что число региональных групп в региональном списке оказалось меньше половины одномандатных округов, ЦК РС(Я) принял решение об отказе в регистрации списка партии. Таким образом «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» на выборах в Ил Тумэн шестого созыва будут представлять три одномандатника.

Так же поредели партсписки КПРФ и ЛДПР, из состава которых исключены отдельные кандидаты. Окончательный состав участников предвыборной гонки будет оглашен 1 августа.

Сбор подписей — трудоемкая и сложная процедура, которая становится самым уязвимым местом для многих партий и кандидатов.

Напомним, кандидатов на выборы в парламент Якутии выдвинули 12 партий. Списочные составы кандидатов и одномандатников представили 8 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина», «Партия за справедливость!», «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Две партии — «Коммунисты России» и Российская экологическая партия «Зеленые» — представили только списочников, еще две — «Гражданская платформа» и «Партия Роста» — только одномандатников.

Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 20 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.