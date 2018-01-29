Еще одного пострадавшего в крупном ДТП отправили санрейсом из Мирного в Якутск

Еще одного пострадавшего в крупном ДТП на ФАД «Вилюй» отправили санрейсом в Якутск. Об этом НВК «Саха» сообщил заместитель главного врача по лечебной части Мирнинской ЦРБ Василий Горохов.

«Молодой человек 22 лет был переведен в Республиканскую больницу №2 для дальнейшего обследования. Состояние двух других пациентов оценивается, как средней степени тяжести. Динамика положительная», – сказал он.

Ранее НВК «Саха» сообщала, что в Мирнинскую ЦРБ после аварии на ФАД «Вилюй» были доставлены четыре пострадавших в тяжелом состоянии. Один из них скончался после операции, не придя в сознание из-за травматического шока.

Всего в аварии, которая произошла 27 января по пути из Ленска в Якутск, пострадало девять человек. В результате трое погибли. Мужчина и женщина находятся в Мирнинской ЦРБ, 18-летняя пассажирка доставлена в Ленскую ЦРБ. Мать с ребенком находятся в Якутске, мальчику провели операцию на плече в Национальном центре медицины, мама отделалась ушибами и растяжениями. Молодой человек продолжит обследование в РБ№2 в Якутске.