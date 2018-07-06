Еще одного медведя убили в Якутии

Забредшего в населенный пункт голодного хищника пристрелили. Вынужденное уничтожение совершено майором полиции с разрешения Кобяйской инспекции охраны природы.

5 июля у дома №17 по улице Космическая села Авиапорт сотрудниками Кобяйской инспекции охраны природы и полиции уничтожен медведь. О этом сообщает руководитель Кобяйской инспекции охраны природы Грузных Д.В.:

— Поступили заявления от населения о бродящем медведе вблизи поселка Сангар. Получив разрешение на отстрел, совершили два рейда. Планировали приготовить засаду, но получилось так, что около 23 часов медведь сам вышел к нам, залез в мусоросборник для бытовых отходов. Наш общественный инспектор, майор полиции Овчинников сделал вынужденный отстрел. Медведь крупный, весом примерно 200 кг, приблизительно 20-ти лет, старый, со стертыми зубами. Сотрудники ветеринарии взяли анализы на пробы.

На данный момент поступило еще одно заявление о нахождении медведя, будем отправлять ходатайство для получения нового разрешения. Убедительно просим население воздержаться от походов в лес, не только в связи с наличием голодных хищников, но и пожароопасным сезоном.