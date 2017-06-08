Еще одно село Абыйского улуса заливает паводок

Снова природа испытывает жителей Абыйского района на терпение, и снова насылает большую воду теперь уже в другой населенный пункт северного улуса.

Из неофициальных источников стало известно, что на этот раз наводняется село Кенг-Кюёль, центр Уолбутского наслега, что в 80 км к юго-востоку от посёлка Белая Гора. В этом селе проживают около 200 человек. К набухшей от весенних вод, небольшой в другие времена года, речке От-Юрях, добавились быстро тающие из-за теплой погоды (сегодня около +20 градусов) снега и заливают населенный пункт.

Вчера вечером паводок занял лишь один дом. Сегодня подтоплено уже около 10 домов с подворьями и пристройками, один из них стоит в воде по самые окна.

Администрацией поселка и улуса подготовлены запасы всего необходимого для жизнедеятельности, организован пункт временного пребывания, оказывается помощь жителям Кенг-Кюёля в эвакуации и спасении домашнего имущества. Рогатый скот и лошади переведены на выпас в безопасно высокие участки. В улусе работает оперативный штаб.

Жители Уолбутского наслега беспокоятся, что быстро прибывающая вода может соединить потоки реки От-Юрях с высоким уровнем ближайших к селу озер. В этом случае есть опасность затопления местной электростанции. Руководство Абыйского района совместно со спасателями МЧС РФ по РС (Я) совершили облет наводненных территорий.

В селе соблюдается режим повышенной готовности. Часть группы спасателей должна быть переброшена из села Сыаганнаах, уровень воды в котором стоит на прежних отметках, залив дворовые территории.

Глобальное потепление наступает на арктические и северные районы Якутии, его различные последствия сказываются на повседневной жизни якутян.