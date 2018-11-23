Еще одна жительница Якутии стала жертвой мошенников

В полицию Нерюнгринского района обратилась 34-летняя женщина. Она пояснила полицейским, что опубликовала в интернете объявление о продаже шкафа.

На следующий день ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником комиссионного магазина в г. Нерюнгри. Он сказал, что хочет приобрести шкаф и отправит ей 1000 рублей в качестве предоплаты. Мужчина попросил её назвать номер банковской карты, а также CVV-код, расположенный на обратной стороне карты. Женщина заподозрила что-то неладное только после того, как сообщила запрашиваемые данные. Затем она сразу прекратила разговор с незнакомцев, но к тому моменту с её счета уже были похищены 24000 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые жители республики! Не поддавайтесь на уловки мошенников. Предупредите своих родных, близких и особенно пожилых людей!

Не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, написавшее сообщение или позвонившее по телефону. Не спешите перечислять денежные средства на навязываемые вам счета, попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет.