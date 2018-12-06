Еще одна авиакомпания будет летать из Якутска в Москву

После того, как была достигнута договоренность с ПАО “Аэрофлот” о возобновлении прямых рейсов в Москву, аэропорт “Якутск” продолжал работать с авиакомпаниями в части введения дополнительных рейсов по центральному направлению.

На сегодня стало известно, что авиакомпания “Сибирь” (группа компаний S7) подтвердила готовность выполнять прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск с февраля 2019 г. Из аэропорта «Якутск» в московский Домодедово якутяне смогут летать ежедневно, за исключением воскресенья. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321. Аэробус А321 имеет повышенную пассажировместимость и является одним из самых крупных представителей семейства самолетов Airbus A320.

Напомним, в настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска. С появлением рейса Якутск – Москва Домодедово – Якутск количество рейсов до Толмачево сократится до одного.

Таким образом, до весенне-летнего сезона (до 30 марта 2019 г.) из аэропорта «Якутск» до Москвы прямые рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Якутия», Nordwind Airlines и группа компаний S7.

Расписание на весенне-летний период выйдет позже, но уже сейчас с большой вероятностью можно сказать, что авиакомпании-партнеры останутся в том же составе, а частота полетов по центральным маршрутам увеличится.