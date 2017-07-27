Еще одна агрессивная девушка задержана полицейскими

В Мирнинском районе возбуждено уголовное дело в отношении девушки, которая пнула сотрудника полиции.

По информации следственного комитета, 26 июня 2017 года на стоянке напротив дома № 17 по ул. Попугаевой в поселке Айхал группой задержания отдела вневедомственной охраны была остановлена автомашина, водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения. Осуществив вызов сотрудников ГИБДД, полицейские задержали водителя.

Злоумышленница, которая следовала в другой автомашине, решила разобраться в причинах задержания, однако корректно и вежливо сделать этого не смогла. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка громко кричала, выражалась в адрес сотрудников охраны нецензурной бранью с требованием объяснить ей причины задержания приятелей.

Старший группы предложил ей проследовать в отделение полиции, где ей объяснят суть правонарушения, а также составят административный материал на нее саму в связи с нарушением общественного порядка.

Не желая выполнять законное требование представителя власти, злоумышленница нанесла ему удар ногой по телу, причинив легкий вред здоровью. Агрессивная девушка была задержана и доставлена в отделение полиции.

В ходе проведения доследственной проверки выяснилось, что она отрицательно характеризуется по месту жительства, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения.