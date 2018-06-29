Еще один претендент на пост мэра Якутска

Им стал Михаил ГАБЫШЕВ, депутат Ил Тумэна. Его выдвинула на выборы главы столицы «Партия за справедливость!», региональная конференция которой прошла 27 июня, сообщает Сахадэй.

Первая конференция якутского регионального отделения ВПО «Партия за справедливость!» состоялась несколькими днями раньше — 21 июня. И она выдвинула Михаила Габышева, регионального лидера партии, кандидатом в депутаты Ил Тумэн.

Напомним, что на выборы в Ил Тумэн пять лет назад Михаила Габышева выдвинула «Справедливая Россия». Однако год назад Михаил Семенович покинул ряды СР. Свое решение Габышев обосновал тем, что действует в целях консолидации политических сил вокруг тогдашнего главы Якутии Егора БОРИСОВА.

В последние годы Михаил Габышев в информационном поле упоминался в связи с выходом из СР и безуспешной работой на посту генерального директора ООО «Чокурдахский рыбный завод». После того, как Габышева сняли с поста гендиректора рыбзавода, он несколько лет был без работы. В апреле он был назначен директором ГБОУ РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи».

Ранее о своих амбициях на пост мэра Якутска заявили бизнесмен Афанасий АЛЕКСЕЕВ от партии «Родина» и Владислав ТЕППОР от ЛДПР.

«Единая Россия» 8 июля проводит за право выдвижения от партии на пост мэра Якутска праймериз, участниками которого станут Александр САВВИНОВ, председатель Якутской городской Думы, Андрей ПЕТРОВ, гендиректор ООО «Столичная производственно-продуктовая компания» и Евгений ЛАДИКОВ, преподаватель Якутского коммунально-строительного техникума.