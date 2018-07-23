Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал

SakhaLife сообщал, что бизнесмен, владелец сети магазинов автозапчастей «Японец» и общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ передумал баллотироваться на пост мэра Якутска. Ранее его выдвинула партия «Родина».

Теперь соискателей кресла мэра стало еще меньше. Михаил ГАБЫШЕВ, депутат Ил Тумэна, после периода безработицы устроившийся директором ГБОУ РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», выдвинутый партией «За справедливость!», тоже передумал. Он зарегистрирован кандидатом на выборы главы родного Усть-Алданского улуса.

Таким образом, в гонке за пост мэра Якутска остаются Александр САВВИНОВ, выдвинутый «Единой Россией», Владимир ТЕППОР, выдвинутый ЛДПР, Иван СТЕПАНОВ, выдвинутый «Справедливой Россией» и Владимир ФЕДОРОВ, выдвинутый партией «Родина» после того, как выдвинутый ею же ранее Афанасий АЛЕКСЕЕВ передумал.

Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 9 сентября.