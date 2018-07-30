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30 июля 2018, 10:52
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Назначен новый руководитель

Владимир АРЖАКОВ приступил к работе в качестве заместителя руководителя Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации главы и правительства республики, сообщает наш источник.

Ранее работал директором Центра ресурсного обеспечения развития образования Министерства образования и науки РС (Я) . Участвовал нынче в праймериз от Таттинского улуса.

 

Аржаков Владимир Владимирович

 

Дата рождения 11 июня 1982

Место рождения с. Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР

Основное образование

Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова – историк(2004); РАНХиГС при Президенте РФ – государственное и муниципальное управление(2012).

Вехи карьеры

2004 – учитель истории и обществознания Ытык-Кюельской СОШ им.А.И.Софронова – Алампа Таттинского района

2006 – директор Харбалахской СОШ им.Н.Е.Мординова- Амма Аччыгыйа Таттинского улуса

2010 – глава муниципального образования Средне-Амгинский наслег Таттинского улуса

2015 – руководитель ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования РС(Я)»  министерства образования РС(Я)

Общественная деятельность

2004-2006 гг. председатель первичной профсоюзной организации ЫКСОШ №1

2005-2010 гг. председатель совета Некоммерческое партнерство «Гражданско-правой клуб «Политолог».

2007-2010 гг. член правления республиканской организации «Саха Саарыннарын ааттарын сугэр оскуолалар тумсуулэрэ»

2007-2010 гг. депутат наслежного совета МО «Средне-Амгинский наслег»

2010 — 2015 г. член правления Совета молодых глав РС(Я)

2011 году делегат 2 Всероссийского форума сельских поселений в г.Саранске.

С 2012 года член правления межулусной общественной организации «Амма кырдалын ыччата»

2013-2015 заместитель председателя Правления совета МСУ при главе РС(Я)

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсети
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