Назначен новый руководитель

Владимир АРЖАКОВ приступил к работе в качестве заместителя руководителя Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации главы и правительства республики, сообщает наш источник.
Ранее работал директором Центра ресурсного обеспечения развития образования Министерства образования и науки РС (Я) . Участвовал нынче в праймериз от Таттинского улуса.
Аржаков Владимир Владимирович
Дата рождения 11 июня 1982
Место рождения с. Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР
Основное образование
Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова – историк(2004); РАНХиГС при Президенте РФ – государственное и муниципальное управление(2012).
Вехи карьеры
2004 – учитель истории и обществознания Ытык-Кюельской СОШ им.А.И.Софронова – Алампа Таттинского района
2006 – директор Харбалахской СОШ им.Н.Е.Мординова- Амма Аччыгыйа Таттинского улуса
2010 – глава муниципального образования Средне-Амгинский наслег Таттинского улуса
2015 – руководитель ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования РС(Я)» министерства образования РС(Я)
Общественная деятельность
2004-2006 гг. председатель первичной профсоюзной организации ЫКСОШ №1
2005-2010 гг. председатель совета Некоммерческое партнерство «Гражданско-правой клуб «Политолог».
2007-2010 гг. член правления республиканской организации «Саха Саарыннарын ааттарын сугэр оскуолалар тумсуулэрэ»
2007-2010 гг. депутат наслежного совета МО «Средне-Амгинский наслег»
2010 — 2015 г. член правления Совета молодых глав РС(Я)
2011 году делегат 2 Всероссийского форума сельских поселений в г.Саранске.
С 2012 года член правления межулусной общественной организации «Амма кырдалын ыччата»
2013-2015 заместитель председателя Правления совета МСУ при главе РС(Я)
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