ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2016, 1:48
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
31.12.2016, 1:39
Экономика
Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
31.12.2016, 1:30
Политика
Президент России утвердил изменения в закон о «дальневосточном гектаре»
31.12.2016, 1:27
Политика
Еще кадровые назначения
30.12.2016, 22:04
Политика
Резонанс
Житель Папуа-Новая Гвинея рассматривается на пост министра в Якутии
30.12.2016, 18:39
Политика
Экстра
Указ №1666: Кормилицына понижена в должности
30.12.2016, 18:13
Политика
Данчикова задала новый формат
30.12.2016, 17:56
Культура & Образование
Виктор Губарев поздравил воспитанников школы-интерната
30.12.2016, 17:52
Финансы
167 тысяч счетов открыты в 2016 г. в Россельхозбанке
30.12.2016, 17:46
Происшествия
Должников судприставы не выпустили за границу
30.12.2016, 17:01
Политика
Экстра
Новые кадровые назначения
30.12.2016, 16:33
Политика
Экстра
Новый пост Владимира Васильева
30.12.2016, 16:21
Красота & Здоровье
График работы поликлиника №1 в праздничные дни
30.12.2016, 16:06
Столица
Будет ли в Мархе новый детский сад ?
30.12.2016, 15:41
Происшествия
В Якутске раскрыты кражи из арендованных квартир
30.12.2016, 15:34
Экономика
Уровень собираемости взносов на капремонт более 80%
30.12.2016, 15:17
Политика
О чем говорили юные таланты Покровска с депутатом Государственной Думы?
30.12.2016, 14:47
Республика
Галина Данчикова провела прием граждан в Хангаласском улусе
30.12.2016, 14:32
Столица
Черноморский флот поздравляет Якутск
30.12.2016, 14:17
Происшествия
Сотрудники ГИБДД в течение часа раскрыли угон
30.12.2016, 14:12
Республика
Верхоянцы встречают Новый Год мировым рекордом
30.12.2016, 13:37
Сахалыы
Күрүлгэн — 2016 бириэмийэ туттарылынна
30.12.2016, 13:12
Столица
Директора автобусных маршрутов Якутска сделали доброе дело
30.12.2016, 13:07
Столица
Второй отдел полиции Якутска переехал окончательно
30.12.2016, 11:39
Экономика
Госкомцен РС(Я): утверждены тарифы на социально значимые авиаперевозки
30.12.2016, 11:34
Культура & Образование
Open Innovations Startup Tour – в Якутске!
30.12.2016, 10:38
Республика
Спасатели и пожарные поздравили воспитанников реабилитационного центра Нюрбы
30.12.2016, 10:20
Экономика
Коллектив Горного участка Энергосбыта стал победителем районного конкурса
30.12.2016, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
30.12.2016, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя и журналиста
30.12.2016, 8:39
Общество
Календарь. Новогодние праздники в 2017 году, как отдыхаем
30.12.2016, 8:34
Желток
Эксклюзив
Склочники, Мингроб, жадины, невиновные — чем запомнится нам 2016 год в Якутии?
29.12.2016, 23:07
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии и Якутск выразили готовность сотрудничать
29.12.2016, 21:42
Финансы
Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
29.12.2016, 21:41
Республика
В Якутии открыта 40-ая ледовая переправа
29.12.2016, 21:37
Культура & Образование
Новогодний праздник коррекционной школы украсили добрые партнеры
29.12.2016, 21:36
Красота & Здоровье
«Сибиряк» научит здоровью!
29.12.2016, 21:29
Общество
Общественный совет при Фонде капремонта утвердил план работы
29.12.2016, 21:06
Республика
В Алдане выбрана лучшая новогодняя открытка – 2017
29.12.2016, 21:00
Происшествия
Экстра
Глава Нюрбинского улуса арестован на два месяца
29.12.2016, 19:06
Происшествия
Только суд прекращает полномочия избранного главы — эксперт
29.12.2016, 19:01
Спорт
Спортивные объекты Якутии могут стать опорными в олимпийской подготовке
29.12.2016, 18:55
Спорт
Режим работы спорткомплексов на новогодние праздники
29.12.2016, 18:52
Спорт
Якутия в спортрейтинге регионов
29.12.2016, 18:43
Экономика
Аэропорт «Якутск» — гавань добра
29.12.2016, 17:50
Финансы
Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»
29.12.2016, 17:29
Путешествия
Загранпаспорт в 2017 г. подешевеет
29.12.2016, 17:25
Культура & Образование
Жатайский техникум. Дневник достижений — 2016
29.12.2016, 17:14
Культура & Образование
Как освоены федеральные субсидии на создание новых учебных мест
29.12.2016, 17:03
Экономика
Айхал Габышев подписал соглашение с омбудсменом
29.12.2016, 16:55
Экономика
Изменение стоимости ежемесячной активации транспортной карты в 2017 г.
29.12.2016, 16:51
Культура & Образование
Комиссия подвела итоги по выездам детей во всероссийские центры 
29.12.2016, 16:24
Экономика
С нового года госуслуги подешевеют на 30%
29.12.2016, 16:17
Происшествия
МЧС рекомендует любителям подледной рыбалки
29.12.2016, 16:08
Экономика
В 2016-м около 3500 семей улучшили жилье за счет господдержки
29.12.2016, 15:33
Культура & Образование
Год кино завершился. Кинобум продолжается
29.12.2016, 15:21
Экономика
Пожарная часть Якутской ГРЭС в боевой готовности каждый день!
29.12.2016, 15:05
Республика
Ушел из жизни бывший постпред Якутии Иннокентий Игнатьев
29.12.2016, 14:51
Республика
Полицейский Дед Мороз поздравил школьников Якутска
29.12.2016, 14:46
Общество
Дарить добро — хорошая традиция алданцев
29.12.2016, 14:29
Желток
Фотофакт
Творение рук полицейских
29.12.2016, 14:21
Общество
Министр молодежи посетил многодетную семью Тарбукиных
29.12.2016, 13:09
Происшествия
Знакомство в соцсети: Якутянку нашантажировали на 360 тысяч рублей
29.12.2016, 12:59
Происшествия
Сегодня суд определит меру пресечения главе Нюрбинского улуса
29.12.2016, 12:36
Происшествия
Фотофакт
В Якутии обнаружили незаконную добычу зайца-беляка (шок-контент)
29.12.2016, 11:49
Республика
Красавица–елка Беллетского наслега
29.12.2016, 11:27
Экономика
Анонс: смотрите итоговую телепередачу о буднях газовиков
29.12.2016, 11:24
Финансы
Ценные подарки к Новому году от Якутского филиала Россельхозбанка
29.12.2016, 11:09
Политика
Путин наградил якутского чиновника
29.12.2016, 11:02
Культура & Образование
Награждены деятели кинематографии
29.12.2016, 10:56
Общество
Определены лауреаты ежегодного конкурса Союза журналистов Якутии
29.12.2016, 10:56
Общество
Саха театр благодарит участников благотворительной акции «Подари детям праздник»
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Политика
31 декабря 2016, 1:27
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Еще кадровые назначения

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Указ главы Якутии «О заместителе Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ»

Назначить КРАВЦОВА Юрия Николаевича на должность заместителя Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, освободив от должности Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в г.Санкт-Петербурге.

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ. г.Якутск. 30 декабря 2016 года. № 1645

Указ главы Якутии «О первом заместителе председателя Госкомитета РС(Я) по занятости населения»

Назначить ПАВЛОВА Алексея Борисовича первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г.Якутск. 30 декабря 2016 года. № 1646

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30.12.2016

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29.12.2016

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