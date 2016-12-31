Еще кадровые назначения

Указ главы Якутии «О заместителе Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ» Назначить КРАВЦОВА Юрия Николаевича на должность заместителя Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, освободив от должности Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в г.Санкт-Петербурге.

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