Еще кадровые назначения

Указ главы Якутии «О заместителе Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ»
Назначить КРАВЦОВА Юрия Николаевича на должность заместителя Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, освободив от должности Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в г.Санкт-Петербурге.
Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ. г.Якутск. 30 декабря 2016 года. № 1645
Указ главы Якутии «О первом заместителе председателя Госкомитета РС(Я) по занятости населения»
Назначить ПАВЛОВА Алексея Борисовича первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г.Якутск. 30 декабря 2016 года. № 1646