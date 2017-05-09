Эшелон Победы проехал по Южной Якутии

Уже четвёртый год Алданский район в преддверии праздника Великой Победы встречает «Эшелон Победы» — поезд, проходящий 8 мая по станциям г. Алдан — п. Нижний Куранах – г. Томмот — г. Нерюнгри. В акции, проводимой муниципальными образованиями района и компанией «Железные Дороги Якутии», ежегодно принимают самое активное участие все жители района, а главными героями становятся ветераны войны, ветераны тыла и дети войны.



В этом году в «Эшелоне Победы» впервые участвовали 28 юнармейцев. Ребята показали навыки боевой и военной подготовки, доказав, что из них растут достойные защитники нашей страны.

Традиционно на каждой станции были организованы праздничные «Победные» концерты, с участием творческих коллективов района: вокальный ансамбль «Next», танцевальный коллектив «Шармант» (ДК г. Алдан).



Около 20 ветеранов (ветераны тыла, дети войны) отправились в небольшое путешествие до станций п. Нижний Куранах и г. Томмот. Во время всего пути в вагоне царила удивительная атмосфера слияния времен и поколений. Но всех их объединяло одно — Великая Победа. Ветераны делились воспоминаниями о войне, о своих семьях, а молодежь подбадривали их песнями, стихами и развлечениями. Вместе с уважаемыми ветеранами в «Эшелоне Победы» проехали глава района Северин Николаевич ПОЗДНЯКОВ, председатель Алданского районного Совета ветеранов войны, труда и тыла Салим Абдулович КОЗЫРЕВ и военный комиссар Алданского района Олег Валерьевич БАБИЧ. На станциях эшелон встречали глава МО «Поселок Нижний Куранах» Евгений Евгеньевич ПОТАПОВ и глава МО «Город Томмот» Александр Васильевич ЗАВЕРЮХА. Во время поездки было организовано чаепитие и обед.



Да, молодое поколение не видело всех тех бед, которые принесла миру эта война. Но ребята слышали об этом из уст ветеранов и детей войны. Они всегда будут помнить и гордиться теми, кто сложил головы на полях сражений. И когда зададут вопрос: «Что такое День Победы»? — молодое поколение с гордостью ответит: «Это день, когда мы вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, благодаря которым, сейчас живём под мирным небом и празднуем этот священный праздник».



Источник: Татьяна ПЕВЧЕВА юнкор «Школы журналистов». Фото Арины КОРОБКИНОЙ, юнкор «Школы журналистов»