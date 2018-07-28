Эрнста Березкина официально лишили статуса

26 июля 2018 г. состоялось заседание ЦИК РС(Я). В повестке дня:
О признании Березкина Эрнста Борисовича утратившим статус выдвинутого кандидата на должность Главы Республики Саха (Якутия)
Рассмотрев поступившие в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия) 25 и 26 июля 2018 года протокол общего собрания регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Гражданская Платформа» от 06.07.2018 об отзыве выдвинутого кандидата на должность Главы Республики Саха (Якутия) Березкина Э.Б. и Решение Федерального политического комитета Политической партии «Гражданская Платформа» от 11 июля 2018 года об отзыве выдвинутого кандидата на должность Главы Республики Саха (Якутия) Березкина Эрнста Борисовича, принятое в соответствии с пунктом 228 Устава Политической партии «Гражданская Платформа», в соответствии со статьями 15 и частью 2 статьи 35 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012 1084-З №1075-IV «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)» Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) постановляет:
- Признать Березкина Эрнста Борисовича, выдвинутого общим собранием регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Гражданская Платформа» на выборах Главы Республики Саха (Якутия) 9 сентября 2018 года утратившим статус кандидата.
- Уведомить выдвинутого кандидата Березкина Эрнста Борисовича и региональное отделение в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Гражданская Платформа» о принятом решении.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якутия) А.М. Ефимов
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якутия) Э.Т. Мярикянова
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