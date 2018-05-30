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30 мая 2018, 12:21
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Эрнст Березкин заявил об участии в выборах главы республики

Бывший министр финансов и зампред правительства республики, бывший вице-президент АЛРОСА Эрнст БЕРЕЗКИН по неизвестным широкой общественности причинам несколько лет назад выпал из кадровой обоймы, и с тех пор записался в ярые оппозиционеры.

Наибольшим его успехом считаются выборы главы республики 2014 года, когда он составил реальную конкуренцию действовавшему Ил Дархану Егору БОРИСОВУ.

Однако тогда Березкин баллотировался единственным из оппозиции, и с легкостью собрал электорат, который десятилетиями пестовали другие независимые политики.  Запрос на оппозицию в Якутии всегда существует.

Несмотря на неплохие показатели, политик после этого ушел в минус. Он долгое время не мог расплатиться со своими штабистами, которые самоотверженно работали на него во время выборов. Доходило даже до пикетов и публичных скандалов.

К тому же, Эрнст Березкин совершил смертельное ДТП на дороге «Вилюй», убив отца семейства. А затем он чудесным образом избежал всяческой ответственности. И даже материальная компенсация вдове с детьми легла на плечи предприятия Упрдор «Вилюй», на балансе которого и состоял автомобиль, за рулем которого Березкин сбил человека.

Иногда бывает так, что вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, человек баллотируется на выборы. Однако кроме уголовного кодекса, есть моральная ответственность и этика, которой должны придерживаться все люди, а особенно публичные политики.

В любом случае, у Эрнста Березкина вряд ли стало лучше с деньгами, а выборы – это весьма дорогое удовольствие. И ему еще предстоит найти политическую партию, которая его выдвинет. Тем не менее, Эрнст Березкин заявил, что намерен участвовать в выборах главы республики, и это его конституционное право, как и любого другого гражданина.

Многие представители оппозиции положительно прокомментировали назначение врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА: Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, региональный лидер партии «Гражданская платформа», Афанасий МАКСИМОВ, региональный лидер партии «Народ против коррупции», Федот ТУМУСОВ, региональный лидер партии «Справедливая Россия» и другие.

 

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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