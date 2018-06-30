Эрнст Березкин со второй попытки выдвинут на выборы Ил Дархана

Сегодня, 30 июня со второй попытки состоялась региональная конференция партии «Гражданская платформа».

Напомним, что первая попытка была предпринята 26 июня, но тогда не удалось собрать кворум.

И сегодня два часа ждали кворум, наконец, из 15-ти делегатов пришли 8, и кворум был достигнут. Председателем конференции был избран Эрнст БЕРЕЗКИН, секретарем Николай СЕДАЛИЩЕВ.

Выступили Эрнст Березкин, Николай Седалищев, Анатолий КЫРДЖАГАСОВ и другие.

Затем состоялось голосование по выдвижению кандидатуры Эрнста Березкина на выборы главы республики от партии «Гражданская платформа». За выдвижение проголосовали 5 делегатов, против – 3, воздержались – 0.

Таким образом, Эрнст Березкин сегодня, 30 июня выдвинут на досрочные выборы Ил Дархана, которые состоятся 9 сентября.

Больше региональная партконференция «Гражданской платформы» никого не выдвинула, ни на пост мэра Якутска, ни депутатов Ил Тумэна, ни депутатов Якутской городской Думы, ни глав районов.

Напомним, что на выборы главы республики выдвинуты Гаврил ПАРАХИН от ЛДПР, Алексей ЛАПТЕВ от партии «Родина», Виктор ГУБАРЕВ от КПРФ, Александр СИЛИН от «Партии социальных реформ», Айсен НИКОЛАЕВ от «Единой России» и Владимир БОГДАНОВ от «Справедливой России».