Эрнст Березкин подал документы в ЦИК. Но не все…

3 июля закончился период уведомления кандидатов на выборы главы Якутии.

Ожидалась подача документов от Эрнста БЕРЕЗКИНА. По данным SakhaLife, республиканский Центризбирком пошел ему навстречу, и продлил работу до 21 часа, как договаривались с соискателем. Однако фактически политик заставил ждать еще два с половиной часа, и подошел в 23.38. На вопрос почему так долго он заставил ждать членов регионального ЦИК, он ответил, что «из-за Москвы».

Эрнст Березкин подал не весь пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборы главы республики.

Как прокомментировал SakhaLife Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, де-юре все еще являющийся руководителем регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», согласно уставу партии, пункта 214, решение регионального отделения партии должно пройти согласование федерального политического комитета.

«Это обязательное условие. Но на данный момент этого согласования нет», — пояснил Анатолий Кырджагасов.

Березкин не смог согласовать свою кандидатуру в федеральном политическом комитете партии.

СМИ сообщали, что процедура выдвижения Березкина в качестве кандидата на выборы главы сопровождалась большими процессуальными нарушениями. Из 15 членов партии только 8 явились на партконференцию. Необходимый кворум был набран кое-как. Из них только 5 поддержали его кандидатуру.

А главное, подписи на листе выдачи бюллетеней начали собирать уже после голосования и когда уже многие разошлись, сообщили «Вести Якутии». Подписи собирались задним числом, причём из 8 проголосовавших человек, один выехал сразу после конференции за пределы города, поэтому кворума как такового нет, продолжило издание. То есть даже такую элементарную работу сторонники Березкина не смогли провести.

На сегодня правомочность выдвижения кандидата остается не ясной.

«ФПК потом вывесит на официальном сайте партии этот документ», — сказал Березкин.

Согласно выборного законодательства России, обо всех выявленных рабочей группой в представленных документах недостатках — неполноте сведений, несоблюдении требований федеральных законов №67-ФЗ и 95-ФЗ в части оформления документов, отсутствии документов, незамедлительно извещаются кандидаты, их уполномоченные представители или избирательные объединения. Им предоставляется возможность представить пакет документов повторно в пределах периода выдвижения.

В данном случае, Эрнсту Березкину сообщили о неполноте представленных им документов. Но, поскольку кандидат явился в последние минуты, до конца периода выдвижения оставалось пять минут. По действующему законодательству, кандидат не может довносить документы в последующие дни.

В общем, Центризбирком принял у Березкина документы в том виде, в котором они были подготовлены.

Ранее документы подали шесть кандидатов. Лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил ПАРАХИН, депутат Нерюнгринского районного совета Александр СИЛИН, лидер реготделения КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, лидер реготделения «Родины» Алексей ЛАПТЕВ, председатель мирнинского отделения партии «Справедливая Россия», депутат районного совета Владимир БОГДАНОВ.

До 25 июля все соискатели должны пройти муниципальный фильтр. И после этого, рассмотрев все документы, Центризбирком республики объявит свое решение о регистрации кандидатов либо отказе в нем.