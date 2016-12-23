«Эрмитаж» в аэропорту Якутска

Проект общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте:

Несколько дней продлится выставка творений молодых художников Республики Саха (Якутия) — студентов Арктического государственного института культуры и искусств в столичном аэропорту. 14 работ – копий работ мастеров европейской живописи XVII-XVIII веков, хранящихся в Эрмитаже, доступны к просмотру для всех пассажиров и посетителей столичного аэропорта.

Проректор по стратегическому развитию научной, образовательной и творческой деятельности АГИКИ Станислав ИВАНОВ – один из инициаторов просветительского арт-проекта и активист Общественного совета транспортной полиции, открывая выставку, отметил, что этот новогодний подарок всем якутянам и гостям столицы реализован благодаря отклику администрации ОАО «Аэропорт «Якутск».

Известный якутский художник-график Туйаара ШАПОШНИКОВА, куратор выставки, подчеркнула, что работа над копиями картин великих живописцев, представителей реалистической европейской школы, является особым этапом становления художников: процесс занимает в среднем два месяца, ведется строго в живом контакте с оригиналами картин в Эрмитаже и предъявляет строгие требования к мастерству студентов: «Каждая известная на весь мир картина словно получает новую жизнь, это бесценный опыт и неповторимые переживания для каждого, кому посчастливилось делать копии с шедевров мировой живописи».

Сотрудникам транспортной полиции выпала честь не только обеспечить сохранность картин, но и приобщиться к идеям высокого искусства, находясь на своем служебном посту.