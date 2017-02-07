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7 февраля 2017, 20:56
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ЭРХААН: мой путь на эстраду

Откровения перед концертом

 «Мечты сбываются!» – в этом больше чем уверен счастливый отец, любящий муж, певец и мелодист, артист Государственного театра эстрады Аркадий НИКОЛАЕВ – ЭРХААН. В эти дни он готовится к своему юбилейному концерту «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым»/ «Песни, вдохновленные любовью», который пройдет 14 и 17 февраля в музыкальном салоне «VERSAILLES». Концерт объединяет сразу три значимых события: 45 лет, 20 лет творчеству и 10 лет работы в Государственном театре эстрады Якутии. В преддверии долгожданного события ЭРХААН с радостью делится с читателями Sakhalife.ru  воспоминаниями о разных событиях жизни.

Аркадий Николаев не всегда был известным артистом. Было время, когда он с удовольствием смотрел «Голубой огонек» и тихо лелеял мечту когда-нибудь оказаться по ту яркую сторону экрана. А пока в права вступал 2000 год. Новый век, новое тысячелетие, которое, как и для многих, стало для  Аркадия символом надежды и перемен. Новогоднюю ночь наш герой, будучи кочегаром на свиноферме, проводил на дежурстве. Эту, почти волшебную новогоднюю ночь, артист запомнил очень хорошо. Именно тогда под бой курантов и прощальную речь первого президента страны Аркадий принял решение раз и навсегда поменять жизнь и следовать своей мечте. По его признанию, эта установка работает и сегодня.

Мечта стать артистом преследовала Аркадия с самого детства. Сначала это была мечта отца, самодеятельного музыканта баяниста Владимира Аркадьевича. Он привил сыну любовь к музыке и пению, ощущение тяги к сцене. Как вспоминает Эрхаан, отец всегда много работал, а все свободное время проводил в клубе. Выступления и гастроли с баяном под мышкой – это было его своеобразной отдушиной, ни один концерт, ни одна свадьба не проходили без его участия.

Аркадий рос без матери, родители развелись, когда ему не было еще и двух лет. Воспитанием маленького Аркаши занимались бабушка и родная тетя.

Между тем Аркадий тепло вспоминает школьные годы, которые буквально прошли на сцене. Чем только не увлекался юный музыкант: учился петь тойук, танцевал, солировал в школьном хоре и театральном кружке, был барабанщиком сельского ВИА и даже одним из первых и лучших  брейкеров Вилюйского района. Однако после школы Аркадий не уехал покорять музыкальный олимп столицы. Отслужив в армии в Туркменском военном округе, он успел поработать пастухом, дояром и кочегаром.

Аркадий рано обзавелся семьей, но вышло так, что спустя недолгое время он остался один с двумя детьми на руках. Время шло … но шло оно не даром, дети подрастали, а рядом всегда была музыка. Аркадий много сочинял, экспериментировал, участвовал в различных музыкальных конкурсах в родном районе. И вот наступил тот самый переломный 2000 год.

Переломные 2000-е. Новая жизнь

Весной Аркадий участвует в очередном вокальном конкурсе. Молодого исполнителя замечает председатель жюри мелодист Степан ВАСИЛЬЕВ. «Твои песни могут быть хитами!» – сказать, что эти слова, прозвучавшие из уст известного уважаемого человека, окрылили нашего героя, не сказать ничего. Много ли надо человеку для счастья, а творческому, полному надежд и планов Аркадию тогда было нужно именно такое слово.

Благодаря счастливому знакомству со Степаном Ивановичем сбывается давняя мечта Аркаши. Он, в самом деле, оказывается по ту яркую сторону экрана, на съемках «Голубого огонька — 2001» в студии НВК «Саха», в кругу таких аксакалов эстрады как Анастасия ВАРЛАМОВА, Аркадий АЛЕКСЕЕВ, Алексей ЕГОРОВ, Владимир ИНДИГИРСКИЙ, за одним столом с юными Далааной и Кюнней.

Аркадий с улыбкой продолжает свой рассказ, все более походящий на сценарий к фильму. Почему бы и нет?

Итак, в 2002 году Аркадий переезжает в Якутск и устраивается дворником общежития одного из учебных заведений. Здесь он живет, поет и работает ди-джеем на студенческих дискотеках, а коменданта этого общежития и вовсе можно назвать первым продюсером ЭРХААНА. Комендант — продюсер стала брать молодого артиста с собой на все свадьбы и юбилеи, на которые сама была приглашена. Где продюсер, там и гонорар. В качестве второго на первых порах мог сойти и пакет продуктов с праздничного стола.

Первый гонорар! О сколько в этом слове…

Эрхаан благодарен своему продюсеру-коменданту за искренность, человечность и за то, что в нужное время помогла оказаться в нужном месте. На одном из вечеров Аркадию посчастливилось работать вместе с Александром СПИРИДОНОВЫМ, руководителем легендарной группы «Айтал».  После этой первой встречи прошло еще  какое-то время и вот на вахте раздается звонок: «Аркадий, тебя!». Аркадия искал Александр СПИРИДОНОВ. В тот же день состоялось прослушивание, а вечером – выступление, и не где-нибудь, а в казино «Корона». С миру по нитке, нарядившись по последнему писку моды, наш герой с волнением ожидал своего выступления. На свою беду (или наоборот) Аркадий оказался в одной гримерке с московскими стриптизершами (видимо своих тогда еще в Якутске не было). Девушки разделись и оделись на глазах у Аркадия и даже не заметили, какое сильное впечатление успели произвести на паренька с глубинки. Как признается Эрхаан, после такого зрелища он даже не заметил, как выступил и снова оказался в одной гримерке с этими невиданными ранее существами.

Однако вскоре перед Аркадием появилась администратор заведения, девушка вручила ему аккуратный конверт. Взволнованный артист наивно предположил, что в конверте для него записка, но содержимое конверта превзошло все ожидания – в нем красовалась новенькая купюра в 1000 рублей. Это был первый реальный гонорар.

Ночь с гонораром выдалась бессонной – в раздумьях, как правильно распорядиться деньгами. К утру все легло по полочкам: шопинг на китайском рынке и шикарный обед в столовой № 5.

Чуть позже судьба снова свела Аркадия с коллективом «Айтал», с концертами музыканты выступили в нескольких районах. И снова он оказывается в нужном месте в нужный момент и отправляется на свои первые большие гастроли, под руководством известных артистов Алексея и Екатерины Егоровых. Гонорар по завершении тура составил 11 000 рублей.  Этим заработком начинающий артист распорядился более чем разумно: заказал свой первый сценический костюм и записал пару песен в профессиональной студии.

Такое было начало. Быть может, сегодня первые шаги в профессии вызывают улыбку на лице артиста, но они были прожиты, пережиты и бережно хранятся в воспоминаниях.

Аркадия НИКОЛАЕВА можно назвать артистом – экстремалом. Экстрим стал его второй страстью.

Его не останавливают ни шестидесятиградусные морозы, ни моря с ледяной водой, ни снежные пустыни – ведь он закален самой судьбой – и потому его вторым именем стал звучный псевдоним «ЭРХААН», что в переводе означает стойкий и мужественный.

Вместе с тем ЭРХААН – большой мечтатель, который раскрывает секреты счастья в своих песнях, вдохновленных любовью. Теперь вместе с ним мечтает и воплощает мечты в жизнь его прекрасная супруга Софья. Тем временем в семье растут три сына, которых Аркадий учит принципам: не тушевать перед трудностями, много работать и верить своему сердцу.

Услышать песни, вдохновленные любовью, сможете и вы. 14 и 17 февраля ждем вас на юбилейном концерте Аркадия НИКОЛАЕВА – ЭРХААНА «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым».

Место встречи: музыкальный салон «VERSAILLES» по адресу ул. Чайковского 2/2.

Справки по телефонам: 32-11-72, 739-395.

Любите, мечтайте и будьте счастливы!

 

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Источник: Анастасия РЕБРОВА.
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