Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян

Сегодня родилась новая кукла! 😘 «Эрдэ турбут чыычаах» (ранняя пташка) по мотивам якутской пословицы. Рано проснувшаяся пташка клюв вытирает, поздно проснувшаяся пташка глаза аытирает. Переводится как-то так 😅 Ол курдук ким эрдэ турбут эбээ онорбут куерчэзиттэн элбэзи сиир уонна ытык салыыр чиэскэ тиксэр😛🤗😊 #кукларучнойработы #кукольникиякутии #dollhandmade #подарокручнойработы #изабеллакузьмина#эрдэтурбутчыычаахтумсунсоттор#оригинальныйподарок

