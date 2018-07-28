Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян

izabella.kuzmina: Сегодня родилась новая кукла! 😘 «Эрдэ турбут чыычаах» (ранняя пташка) по мотивам якутской пословицы. Рано проснувшаяся пташка клюв вытирает, поздно проснувшаяся пташка глаза аытирает. Переводится как-то так 😅
Сегодня родилась новая кукла! 😘 «Эрдэ турбут чыычаах» (ранняя пташка) по мотивам якутской пословицы. Рано проснувшаяся пташка клюв вытирает, поздно проснувшаяся пташка глаза аытирает. Переводится как-то так 😅 Ол курдук ким эрдэ турбут эбээ онорбут куерчэзиттэн элбэзи сиир уонна ытык салыыр чиэскэ тиксэр😛🤗😊 #кукларучнойработы #кукольникиякутии #dollhandmade #подарокручнойработы #изабеллакузьмина#эрдэтурбутчыычаахтумсунсоттор#оригинальныйподарок
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