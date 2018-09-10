ЕР внесет кандидатуру спикера Ил Тумэна

На минувшей пресс-конференции регионального отделения партии «Единая Россия» были озвучены предварительные данные и итоги минувших выборов. Так, лидер якутских единороссов Сахамин АФАНАСЬЕВ отметил, что партия рассчитывает на 46 мандатов в якутском парламенте, сообщает ЯСИА.

По мнению партии, по одномандатным округам был получен хороший результат – 26 мандатов. Общий рейтинг якутских единороссов на сегодня составляет 52% — исторический максимум для Якутии. И это несмотря на болезненные для общества вопросы, которые поднимались буквально накануне выборов: пенсионная реформа, загрязнения на реке Вилюй и т.д. При этом «ЕР» сумела достучаться до своего электората и не потерять набранные за предвыборную кампанию баллы.

Заметна и ориентированность партии на взаимодействие с общественниками, так три мандата займут представители ОНФ: Валерий ЛЮТЫЙ, Алена АТЛАСОВА и Павел КСЕНОФОНТОВ. Стоит отметить, что во фракции появится много новых лиц: Нюргуяна ЗАХАРОВА, Андрей НИКОЛАЕВ, Родион ЗОРИН, Андрей НАХОДКИН, Виктор ЛЕБЕДЕВ, Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ и другие.

Отметим, что в состав Госсобрания Якутии войдут 35 одномандатников и 35 избранных депутатов по партийным спискам.

«Мы планируем получить 20 мандатов по партийным спискам и в целом сформировать фракцию, состоящую из 46 мандатов. Также партия вносит предложения в ЦИК республики и в Ил Тумэн по кандидатуре председателя Государственного Собрания», — отметил Сахамин Афанасьев.

На выборах глав на муниципальном уровне «Единая Россия» также оценивает свои результаты как положительные. Победы одержаны в Алданском, Анабарском, Горном, Мирнинском, Момском, Намском, Оленекском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Янском, Чурапчинском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах. По выборам в наслегах партия также благоприятно оценила свои результаты.

На сегодняшний день идет подсчет по мандатам представительных органов районов, всего определяется судьба 481 мандата. В течение двух дней должны быть озвучены результаты. О судьбе 112 мандатов поселенческого уровня информация будет озвучена также в течение двух дней. Всего было зафиксировано три сигнала о нарушениях в ходе голосования, однако ни один не подтвердился.