АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
2
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.25
 59.84
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.04.2017, 17:36
Общество
АК «Железные дороги Якутии» пополнилась новыми кадрами
18.04.2017, 17:33
Республика
Администрация и депутаты Жиганского района скорбят…
18.04.2017, 17:27
Политика
Федот Тумусов честно признался, что он будет лоббировать
18.04.2017, 17:24
Столица
Воркшоп, или Как нам обустроить Якутск!
18.04.2017, 17:18
Происшествия
Китаянка, обвиняемая в краже якутского бриллианта, признала свою вину
18.04.2017, 17:07
Политика
ЕР в 2016-м помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»
18.04.2017, 17:03
Происшествия
Полицией разыскивается без вести пропавшая
18.04.2017, 16:57
Желток
«Аве Мега Дискотека» — самое убойное мероприятие этой весны
18.04.2017, 16:50
Столица
 В Якутске обсужден законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
18.04.2017, 16:46
Культура & Образование
Юнкоры могут принять участие в конкурсе на лучшую статью
18.04.2017, 16:34
Культура & Образование
Андрей Геласимов: Якутия меня не отпускает!
18.04.2017, 16:26
Экономика
День открытых дверей в Агентстве инвестиционного развития
18.04.2017, 16:19
Экология
Увеличилось количество рейдов и выявление нарушений
18.04.2017, 16:05
Происшествия
Пренебрегая родственными узами…
18.04.2017, 15:53
Общество
Видео
Лучший подарок предлагает команда видеопрофессионалов «Кэмвидео» — семейный фильм!
18.04.2017, 15:49
Столица
В Якутске сносят аварийное жилье и строят новые дома
18.04.2017, 15:25
Столица
«Якутскэнерго» призывает СОТы рассчитаться с долгами 
18.04.2017, 15:02
Культура & Образование
 Создание энциклопедии Олонхо выходит на завершающий этап
18.04.2017, 14:54
Экономика
Госалкогольконтроль открывает двери предпринимателям Якутии
18.04.2017, 14:49
Спорт
В Алдане прошли заключительные матчи района по мини-футболу
18.04.2017, 14:43
Культура & Образование
Афиша
«Игра жизни» на сцене АГИКИ
18.04.2017, 14:41
Происшествия
В Якутии истязали школьницу
18.04.2017, 14:38
Красота & Здоровье
Нейрохирурги, вы — боги!
18.04.2017, 14:23
Спорт
В Тулагино-Кильдямском наслеге состоялись соревнования по стендовой стрельбе и спортингу  
18.04.2017, 14:00
Политика
Конституционный суд Якутии ответил Марфе Филипповой, что нужно предпринять, чтоб лишить депутата мандата
18.04.2017, 13:37
Экономика
Ярмарка вакансий: Найди хорошую работу!
18.04.2017, 12:35
Красота & Здоровье
Фотофакт
Наши в Первопрестольной: стилист и самая яркая модель
18.04.2017, 11:59
Культура & Образование
Афиша
Лариса Гергиева и солисты Академии молодых оперных певцов в Якутске!
18.04.2017, 11:55
Путешествия
Отель «Море» – это один из лучших Cпа-курортов Южного берега  Крыма
18.04.2017, 11:30
Столица
В Якутске прошел рейд по соблюдению правил благоустройства
18.04.2017, 11:27
Культура & Образование
“Бичик” кинигэлэрин биһирии ааҕыҥ！
18.04.2017, 11:26
Республика
Для удобства клиентов касса по оплате взносов на капремонт работает без обеда
18.04.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске осудили организатора канала наркотиков
18.04.2017, 10:28
Культура & Образование
Афиша
«Выдающемуся мастеру посвящается». Концерт виолончельной музыки
18.04.2017, 9:42
Культура & Образование
Эксклюзив
Сенсация
Марк Жирков написал еще один балет – «Якутия»?
18.04.2017, 9:20
Общество
«Лига отцов Якутии» получила высокую оценку в Москве
18.04.2017, 9:18
Финансы
Дмитрий Патрушев встретился с Юрием Коковым
18.04.2017, 9:06
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
18.04.2017, 7:48
Экономика
Геологическая служба рудника «Нерюнгри» открыла сезон полевых работ
18.04.2017, 0:34
Культура & Образование
Эксклюзив
Москва: Якутянка отличилась на Всероссийском конкурсе учебного рисунка и живописи
17.04.2017, 22:58
Республика
Железная логистика Севера
17.04.2017, 20:46
Политика
Утвержден проект повестки XXVIII сессии Ил Тумэна
17.04.2017, 20:33
Общество
Вилюйское землячество открестилось от Петра Петрова, поддержавшего скандальную стройку Петросяна
17.04.2017, 20:06
Столица
Год добра: инклюзивный ансамбль «Ил-Дэгэй» отметил 5-летие
17.04.2017, 19:30
Столица
Год добра: Совет отцов города Якутска организовал акцию «Доброе сердце»
17.04.2017, 19:03
Происшествия
55-летняя якутянка изнасилована молодым человеком на рабочем месте
17.04.2017, 18:58
Финансы
Кредиты для малого и среднего бизнеса от 9,6%
17.04.2017, 18:39
Политика
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал акции якутян в его поддержку
17.04.2017, 18:30
Культура & Образование
В СВФУ начнется подготовка специалистов по клеточным технологиям
17.04.2017, 18:28
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутская модель украсит обложку журнала ELLE
17.04.2017, 18:16
Культура & Образование
Лучшие инженерные умы будущего республики собрались в «Сосновом бору»
17.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Афиша
Приглашаем на концерт органной музыки от Филармонии Якутии
17.04.2017, 18:05
Политика
Резонанс
Афанасий Максимов: Я организую свой митинг!
17.04.2017, 18:02
Экология
Весенний мониторинг белого медведя завершен
17.04.2017, 17:52
Культура & Образование
Я Готов Стать Хозяином Арктики!
17.04.2017, 17:51
Столица
Фестиваль детского творчества «Город, доброжелательный к детям»
17.04.2017, 17:47
Республика
Изменился порядок оформления индивидуальных жилых домов
17.04.2017, 17:42
Общество
Совместный День здоровья энергетиков и Мохсоголлохского детдома
17.04.2017, 17:40
Общество
Чукчи Якутии выбрали нового лидера
17.04.2017, 17:18
Спорт
Экстра
Возвращение Чемпиона: Иван Белолюбский сбрасывает 20 кг и 20 лет
17.04.2017, 17:13
Республика
Работа Счётной палаты стала основанием для прокурорских проверок
17.04.2017, 16:55
Культура & Образование
Якутские школьники заняли II место на Экофоруме в Салехарде
17.04.2017, 16:49
Экономика
Россельхозбанк в 1,4 раза увеличил кредитование сезонных работ
17.04.2017, 16:30
Культура & Образование
Сразу 3 школьника из Якутии примут участие в Азиатской олимпиаде по физике
17.04.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
В Якутске пройдет первый видеоурок
17.04.2017, 16:08
Столица
Акция Скворушка в Орто Дойду
17.04.2017, 16:07
Экология
Недропользователь ответит за ущерб рыбному хозяйству
17.04.2017, 15:52
Республика
Экстра
Битва в пути – эпилог
17.04.2017, 15:41
Красота & Здоровье
Люди в белых халатах: Команда, без которой нам не жить
17.04.2017, 15:37
Республика
Нерюнгринская таможня подводит итоги 
17.04.2017, 14:52
Общество
Легендарному Алсибу — 75 лет!
17.04.2017, 14:44
Происшествия
«Увезу груз…» — схема обмана
Архив новостей
Политика
18 апреля 2017, 17:07
71

ЕР в 2016-м помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»

По словам руководителя рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра СИДЯКИНА, за 2016 год благодаря постоянному контролю и эффективному взаимодействию рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков с региональными органами власти, инвесторами-застройщиками и инициативными группами «обманутых дольщиков» удалось обеспечить жильем более 30 тысяч «обманутых» участников  долевого строительства на 185 проблемных объектах.

«Тем не менее мы отмечаем, что ситуация в сфере долевого строительства жилья остается сложной. По состоянию на первый квартал 2017 года на контроле рабочей группы остаются 928 проблемных жилых объекта, находящиеся в 73 субъектах РФ, где насчитывается 131 744 «обманутых дольщиков». Около 40 тысяч из них включены в официальный реестр по ФЗ-214. Но мы работаем со всеми гражданами, чьи жилищные права были ущемлены. В 2016 году в рабочую группу поступило 2 542 обращений граждан. Одновременно, на электронный адрес онлайн-приемной www.дольщики-ер.рф приходит множество заявлений и иных материалов от участников долевого строительства», — добавил Сидякин.

Наиболее острой ситуация остается в Санкт-Петербурге (15 415 «обманутых дольщиков»), Москве (14 727), Краснодарском крае (9 730), Самарской (5 944), Челябинской (5 313), Новосибирской (4 985), Ростовской (3 948) и Саратовской (3 107) областях.

«Членами рабочей группы в 2016 году организованы и проведены встречи с инициативными группами граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков на территории 30 регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Мы контактируем со всеми инициативными группами обманутых дольщиков в стране. При этом мы не кормим их пустыми обещаниями, в отличие от других политических сил, а изыскиваем возможности, что реально можно сделать, добиваемся справедливых решений. Рабочая группа и дальше продолжит держать данную ситуацию на контроле и приложит максимум усилий для разрешения «жилищного вопроса», касающегося тысяч семей по всей стране», — отметил парламентарий.

Напомним, сегодня, 17 апреля в Калининграде сдается в эксплуатацию многоквартирный дом №2 жилого комплекса «Новая Сельма» последний из числа тех, которые ранее были объектами строительной кампании «СУ-155» в городе. Принимать дом вместе с активной группой дольщиков «СУ-155» будет руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.

За 10 лет функционирования рабочей группы достроены 2 089 проблемных многоквартирных жилых объектов по всей стране, в которых получили квартиры 224 210 семей. Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков в 2016 году участвовала в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства: были установлены существенные требования к раскрытию информации застройщиком, предусмотрен новый механизм осуществления расчетов по договорам участия в долевом строительстве, уточнены направления целевого использования застройщиками денежных средств, привлекаемых по договорам участия в долевом строительстве, предусмотрен дополнительный механизм защиты прав граждан – участников долевого строительства – государственный компенсационный фонд. Минстрой России наделен обязательством вести единый информационный реестр застройщиков.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ВПП «Единая Россия».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
12.04.2017, 22:48
Политика
Эксклюзив
В Якутии поднимается «Брекзит-волна»?
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
14.04.2017, 12:33
Общество
Эксклюзив
Организаторы гей-парада в Якутске обратились с апелляцией в Верховный суд республики
13.04.2017, 15:42
Политика
Эксклюзив
Ил Дархан отозвался о работе премьера Чекина
14.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Певица Саина: Я ухожу со сцены!
13.04.2017, 18:11
Политика
Еще один депутат покидает Ил Тумэн
13.04.2017, 14:43
Политика
Эксклюзив
Почему на министра Жондорова не возбуждают уголовное дело
14.04.2017, 13:52
Политика
Блогер Егор Борисов: Невежды или предатели?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
18.04.2017

«Аве Мега Дискотека» — самое убойное мероприятие этой весны

Видео
Общество
18.04.2017

Лучший подарок предлагает команда видеопрофессионалов «Кэмвидео» — семейный фильм!

Красота & Здоровье
18.04.2017

Нейрохирурги, вы — боги!

Политика
18.04.2017

Конституционный суд Якутии ответил Марфе Филипповой, что нужно предпринять, чтоб лишить депутата мандата

Путешествия
18.04.2017

Отель «Море» – это один из лучших Cпа-курортов Южного берега  Крыма

Культура & Образование
18.04.2017

“Бичик” кинигэлэрин биһирии ааҕыҥ！

Эксклюзив Сенсация
Культура & Образование
18.04.2017

Марк Жирков написал еще один балет – «Якутия»?

Экономика
18.04.2017

Геологическая служба рудника «Нерюнгри» открыла сезон полевых работ