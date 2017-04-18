ЕР в 2016-м помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»

По словам руководителя рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра СИДЯКИНА, за 2016 год благодаря постоянному контролю и эффективному взаимодействию рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков с региональными органами власти, инвесторами-застройщиками и инициативными группами «обманутых дольщиков» удалось обеспечить жильем более 30 тысяч «обманутых» участников долевого строительства на 185 проблемных объектах.

«Тем не менее мы отмечаем, что ситуация в сфере долевого строительства жилья остается сложной. По состоянию на первый квартал 2017 года на контроле рабочей группы остаются 928 проблемных жилых объекта, находящиеся в 73 субъектах РФ, где насчитывается 131 744 «обманутых дольщиков». Около 40 тысяч из них включены в официальный реестр по ФЗ-214. Но мы работаем со всеми гражданами, чьи жилищные права были ущемлены. В 2016 году в рабочую группу поступило 2 542 обращений граждан. Одновременно, на электронный адрес онлайн-приемной www.дольщики-ер.рф приходит множество заявлений и иных материалов от участников долевого строительства», — добавил Сидякин.

Наиболее острой ситуация остается в Санкт-Петербурге (15 415 «обманутых дольщиков»), Москве (14 727), Краснодарском крае (9 730), Самарской (5 944), Челябинской (5 313), Новосибирской (4 985), Ростовской (3 948) и Саратовской (3 107) областях.

«Членами рабочей группы в 2016 году организованы и проведены встречи с инициативными группами граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков на территории 30 регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Мы контактируем со всеми инициативными группами обманутых дольщиков в стране. При этом мы не кормим их пустыми обещаниями, в отличие от других политических сил, а изыскиваем возможности, что реально можно сделать, добиваемся справедливых решений. Рабочая группа и дальше продолжит держать данную ситуацию на контроле и приложит максимум усилий для разрешения «жилищного вопроса», касающегося тысяч семей по всей стране», — отметил парламентарий.

Напомним, сегодня, 17 апреля в Калининграде сдается в эксплуатацию многоквартирный дом №2 жилого комплекса «Новая Сельма» последний из числа тех, которые ранее были объектами строительной кампании «СУ-155» в городе. Принимать дом вместе с активной группой дольщиков «СУ-155» будет руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.

За 10 лет функционирования рабочей группы достроены 2 089 проблемных многоквартирных жилых объектов по всей стране, в которых получили квартиры 224 210 семей. Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков в 2016 году участвовала в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства: были установлены существенные требования к раскрытию информации застройщиком, предусмотрен новый механизм осуществления расчетов по договорам участия в долевом строительстве, уточнены направления целевого использования застройщиками денежных средств, привлекаемых по договорам участия в долевом строительстве, предусмотрен дополнительный механизм защиты прав граждан – участников долевого строительства – государственный компенсационный фонд. Минстрой России наделен обязательством вести единый информационный реестр застройщиков.