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29 июня 2018, 16:07
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ЕР проведет праймериз по выборам кандидата на пост мэра Якутска

Участки предварительного голосования 8 июля

Уважаемые жители города Якутска!

9 сентября состоятся досрочные выборы главы городского округа «город Якутск».

8 июля партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии кандидата на должность главы города Якутска, пользующегося наибольшей поддержкой избирателей. Всего зарегистрированы 3 участника предварительного голосования:

  1. САВВИНОВ Александр Александрович – Председатель Якутской городской Думы, Секретарь Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», руководитель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия);
  2. ПЕТРОВ Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «СТОЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», член Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  3. ЛАДИКОВ Евгений Александрович – преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

В предварительном голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом (граждане РФ, которым на 9 сентября 2018 года будет 18 и более лет), имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в городе Якутске, а также студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения в городе Якутске.

В день голосования откроются 23 счетных участка во всех округах и пригородах города Якутска. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов.

Всех неравнодушных граждан, всех, кто работает на успех столицы, приглашаем 8 июля прийти на участки голосования и сделать свой выбор!

Адрес своего участка вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://er.ykt.ru/node/2522

Источник: Оргкомитет.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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