ЕР и Минздрав Якутии реализуют совместный проект

9 июня состоялась презентация проекта помощи пациентам с онкологической патологией – Волонтерский отряд «Ты не один!», который будет реализован в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

В презентации приняли участие Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия» Александр НОГОВИЦЫН, министр здравоохранения Якутии Михаил ОХЛОПКОВ, заместитель министра труда и социального развития республики Марина БОГОСЛОВСКАЯ, главный врач ГАУ РС(Я) «ЯГБ№3», региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Светлана ДАВЫДОВА, главный врач Медцентра Елена БОРИСОВА, главный врач ГБУ РС(Я) «ЯРОД» Лена АФАНАСЬЕВА и руководитель социального отдела Якутской епархии, иерей АЛЕКСАНДР (Воронов).

К слову, проект был разработан в Якутском республиканском онкологическом диспансере врачом-реаниматологом-анестезиологом Тимофеем Григорьевым и представлен на Республиканском конкурсе молодых специалистов «Профессия – ЖИЗНЬ», на котором получил Гран-при конкурса. Минздрав Якутии дополнил идею разработчика – проект дополнен еще категориями пациентов – с тяжелыми болезнями почек и маленькие пациенты.

Для реализации данного проекта в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» приказом Минздрава Якутии утверждена «дорожная карта».

По словам главного врача ГБУ РС(Я) «ЯРОД» Лены Афанасьевой в год по всей стране выявляется более 100 миллионов раковых заболеваний, в Якутии в 2016 году было зарегистрировано 2 358 онкологических заболеваний.

По мнению разработчика проекта, на сегодняшний день перед медиками стоит проблема — не всегда представляется возможным оказывать медико-психологическую, социальную помощь и поддержку пациентам с тяжелой патологией в полном объеме. Исходя из этого, был разработан проект, направленный на оказание медико-психологической, социальной помощи и поддержки тяжелых больных «Ты не один!»

Целью проекта является — Разработка и внедрение на базе медицинских организаций РС (Я) инновационной пациентоориентированной модели волонтерства, направленной на медико-психологическую, социальную и духовную поддержку пациентов.

Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын поздравил присутствующих с предстоящим праздником Днем работника здравоохранения:

— Жизнь всех нас с самого рождения и до последнего дня связана с медицинскими работниками. Первые руки, которые берут крошечное тело человека, – это руки акушера. Первые месяцы нашей жизни мы находимся под чутким наблюдением различных докторов и патронажной сестры. А далее: детский сад, школа, армия, работа… На каждом из этих жизненных периодов мы видим рядом с собой людей в белых халатах. Вся наша жизнь – в ваших ответственных руках.

В Республике Саха (Якутия) Партией «Единая Россия» реализуется 26 проектов, и каждая из них носит социальных характер. Мы активно поддерживаем каждый наш проект, многие из них имеют финансовую поддержку как из регионального так и федерального бюджетов.

Важно то, что в проекте «Здоровое будущее» появилось волонтерское движение – именно человеческий поступок, его подвиг может быть важнее финансовых вливаний. Ведь человек, протягивая руку помощи, прикладывает к нему всю свою доброту и искренность.

В своем выступлении министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков отметил, что данный проект будет иметь долгую жизнь и будет востребован.

— Я уверен, что совместно с Партией «Единая Россия», нашей Епархией и главными врачами центральных районных больниц и лечебных учреждений претворим проект в жизнь. Он на начальном этапе уже показал, что актуален. Люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, очень хорошо знают свою болезнь, понимают всю тяжесть этой болезни и знают, что их ждет финал. На этом отрезке их жизни они не должны оставаться наедине с самим собой.

По словам отца Александра, волонтерская помощь является образцом помощи христианской, потому что она не требуют благодарностей и заработков. Эта помощь идет из сердца и идет для того чтобы помощь страждущему человеку и она продиктована любовью, а любовь — это главная христианская добродетель. Хотелось бы призвать божье благословение на тех людей, которые захотят быть волонтерами. У бога нет неучтенных добрых дел: каждое доброе дело, каждый подвиг богом помнится вечно. Желаю, чтобы как можно больше людей услышали порывы своего сердца и включились в дело добра.

А главный врач ГАУ РС(Я) «ЯГБ№3», региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Светлана Давыдова отметила, что в рамках проекта «Здоровое будущее» также начат проект «Онкостоп».

— Этот проект проходит апробации в стенах нашей больницы. Надеюсь, уже осенью этого года мы его тоже презентуем. «Онкостоп» направлен на профилактику онкозаболеваний среди подрастающего поколения.