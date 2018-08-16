ЕР добивается лишения регистрации пяти единороссов, стартовавших от других партий

Выборы – это всегда борьба. Борьба идей и взглядов. Борьба принципов и беспринципности. Борьба суровой реальности и воздушных замков несбыточных обещаний. Причем все это – не в отдельности, а вместе взятое. Сразу. Разобраться в этом простому человеку непросто. Но есть вещи, которые много скажут нам, избирателям, о тех, кто претендует на наше доверие.

Например, о людях, кто еще вчера ходил под флагом одной политической партии, а сегодня, так же бодро, шагают в рядах соперников. Увы, но не обошлось без них и в нынешней избирательной кампании.

Так, в Якутском местном отделении партии «Единая Россия» с удивлением обнаружили, что пятеро представителей «медведей», как часто называют единороссов, двинулись на выборы от других политических партий. Но свои партбилеты членов «партии власти» сдать как-то «забыли».

И все бы ничего, но вот федеральный закон «О политических партиях в Российской Федерации» прямо запрещает членам одной политической партии идти на выборы от другой политической партии. Беспартийным можно, а вот партийным – нельзя. И выборы для таких становятся несбыточной мечтой. Даже если их кто-то выдвинул, суд лишит их права бороться за голоса избирателей.

Тех кандидатов (до решения суда, в который единороссы уже обратились) можно назвать поименно. Это Иван ПОНОМАРЕВ, который выдвинулся по списку ЛДПР. Иван ТУПРИН стал кандидатом по списку Аграрной партии. Вера НИКИФОРОВА и вовсе кандидат в двух ипостасях – по одномандатному избирательному округу и по списку от партии «Справедливая Россия». Федор ХОМУСТАХОВ – такой же кандидат, но от КПРФ. А Ульяна СКРЯБИНА стала кандидатом по списку партии «Гражданская платформа».

Решение суда о лишении их этого статуса – дело совсем короткого времени.