Эпосоведы мира приняли участие в конференции по эпическому наследию народов в СВФУ

8 июля в Северо-Восточном федеральном университете завершилась III Международная научная конференция «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика». Научная площадка проходила в рамках республиканского форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» с участием ЮНЕСКО. В течение двухдневной работы более 170 ученых в области эпосоведения приняли очное и заочное участие в мероприятии.

Директор Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ Василий Иванов отметил расширение тем в работе международной конференции.

«В этом году было подано около 180 заявок – это небывалое количество. В этом году мы проявили новое отношение к имеющимся вопросам, рассмотрели новые проблемы и вызовы, был поднят вопрос о возрождении традиций сказительства. Надеюсь, что это не последняя наша встреча», – сказал он на заключительном пленарном заседании, поблагодарив выступивших за активное участие.

По итогам работы пяти секций были приняты важные пункты декларации по изучению, поддержке и популяризации образцов эпического наследия всего мира. Так, предложено создать научно-исследовательский и координационный центр по в России для изучения и издания образцов эпического наследия.

«Необходимо расширять и развивать международное сотрудничество с целью обмена опытом и содействия, – подчеркнул Василий Иванов. – Каждый национальный эпос является частью мировой эпической культуры, и каждая страна накопила свой опыт как систематизации материала, так и использования его с помощью современных технологий и информационных систем».

Эксперты отметили необходимость издания «Золотой серии эпосов народов мира» на английском и русском языках под международной редакцией и внесли предложение о разработке обязательной программы обучениям эпосам в школе и вузе.

Кроме того, ученые обсудили вопрос создания Энциклопедии эпосов народов мира, которая включает сюжетный фонд тюркского, славянского эпосов, атлас эпосов мира, карту универсалий, фонд музыки, а также словарь-аннотацию имен персонажей с указателями мотивов, образов, танцев, мифов, ритуалов. «Институт Олонхо СВФУ уже третий год с поддержкой РГНФ работает над составлением энциклопедии Олонхо, и уже подготовлены два тома, а в этом году будет закончен третий том», – подчеркнул заместитель директора Руслан Анисимов.

Особого внимания, по мнению участников конференции, требует перевод текстов на другие языки и их издание, поскольку это является единственным путем выхода национальных эпосов в мировое пространство.

В открытии конференции принимала участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, глава республики Егор Борисов, ректор СВФУ Евгения Михайлова, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, директор Института манасоведения Кыргызского государственного университета Топчубек Тургуналиев. В конференции приняли участие представители более 10 стран мира и 22 субъектов России. Следующая научная конференция, которая станет ежегодной, возможно, будет проведена в городе Бишкеке Республики Кыргызстан.