Энжи собралась в Африку

Или в Америку.

Небезызвестная Анжелика Протодьяконова собралась переехать в Африку. Или в Америку. Для этого девушка сменила имидж. В частности, заплела афрокосички.

«На улице уже лето. А у меня афроко сички, — пишет Энжи в соцсетях. — Теперь мне не надо ухаживать за волосами».

Но, самое главное, девушка выразила желание сменить местожительства.

— И хочу переехать в Америку или Африку, — призналась она.