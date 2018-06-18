Энжи собралась в Африку

Или в Америку.
Небезызвестная Анжелика Протодьяконова собралась переехать в Африку. Или в Америку. Для этого девушка сменила имидж. В частности, заплела афрокосички.
«На улице уже лето. А у меня афроко
сички, — пишет Энжи в соцсетях. — Теперь мне не надо ухаживать за волосами».
Но, самое главное, девушка выразила желание сменить местожительства.
— И хочу переехать в Америку или Африку, — призналась она.
Источник: http://sakhapress.ru/archives/236797
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