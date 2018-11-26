Энерговоры нанесли ущерб Якутскэнерго на 10, 5 млн рублей

Специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» в октябре выявили 237 фактов несанкционированного подключения к электросетям. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей энергокомпании нанесен ущерб на сумму 10,5 млн рублей, похищено 2,1 млн кВт/ч. По ранее выявленным фактам хищения электроэнергии в досудебном порядке было взыскано свыше 11 млн рублей.

За самодовольное подключение на физические лица было составлено 200 актов на сумму 4,8 млн рублей, из которых уже возвращено 3,9 млн руб. В отношении юридических лиц составлено 37 актов на общую сумму более 5,8 млн рублей.

В основном потребители соглашаются добровольно погасить образовавшуюся задолженность, в случае отказа Якутскэнерго накладывает штрафные санкции и принудительно взыскивает задолженность в судебном порядке.

Незаконное подключение наносит вред не только энергокомпании, но и добросовестным потребителям электроэнергии, поскольку, из-за возникающих перепадов по всей электролинии, могут выходить из строя дорогостоящие бытовые электроприборы.

Энергосбыт Якутскэнерго убедительно просит всех граждан сообщать любую информацию о готовящихся или произошедших преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах незаконного потребления электроэнергии по телефонам доверия: 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498.