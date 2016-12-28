Энерговор полностью оплатит ущерб

Ущерб, причиненный безучетным потреблением электрической энергии, подлежит возмещению в полном объеме

ПАО «Якутскэнерго» обратилось в суд с исковым заявлением к Михаилу К. о взыскании ущерба, причиненного безучетным потреблением электрической энергии. При проведении проверки соблюдения порядка учета электрической энергии выявлено несанкционированное подключение ответчика к электросетям, о чем составлены акты и произведен расчет объема безучетного потребления электрической энергии. Ответчик добровольно ущерб не возместил.

Судом первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Согласно установленным судом обстоятельствам дела, ответчик произвел несанкционированное подключение к электросетям, в частности, с опоры линии ВЛ-022 кВ подключен гараж с энергопотребляемыми оборудованиями мощностью 0,3 кВт, с ввода дома подключены энергопотребляемые оборудования общей мощностью 3кВт.

Указанные нарушения выявлены в ходе проверки соблюдения порядка учета электрической энергии 25 мая 2016г.

В соответствии с п.62 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354, при обнаружении несанкционированного подключения потребителя к инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно устранить (демонтировать) такое подключение и произвести доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги.

При этом производится перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования и его круглосуточной работы за период, начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства.

Согласно расчету за безучетное потребление электроэнергии, Михаилу К. начислено: по акту № 1545 — 128,52 руб. за период с 20 по 25 мая 2016г. (5 дней), исходя из мощности электроприборов 0,3кВт; по акту № 1546 – 47 038,32 руб. за период с 25 ноября 2015г. по 25 мая 2016г. (183 дня), исходя из мощности электроприборов 3 кВт. Итоговая сумма к оплате составила 47 166,84 руб.

Данный расчет судебной коллегией проверен и признан правильным.

В соответствии с п.1 ст.544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Судом апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.