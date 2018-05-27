Энергоснабжение потребителей Центрального энергорайона восстановлено

Энергетики восстановили энергоснабжение потребителей, которых коснулось временное ограничение из-за технологического нарушения на ЯГРЭС-2.

На объектах генерации Якутскэнерго в настоящее время всего в работе шесть газотурбинных установок: четыре ГТУ на Якутской ГРЭС и две машины на ЯГРЭС-2.

Оперативный персонал завершил переключения, на 13.42 местного времени все потребители запитаны. Замечаний по работе оборудования нет.

Напомним, остановка генерирующего оборудования на ЯГРЭС-2 сегодня, в воскресенье 27.05.18. в 11.24 ч. вызвала частичное ограничение энергоснабжения жителей Якутска и близлежащих улусов.