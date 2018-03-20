Энергоснабжение части потребителей Западной Якутии восстановлено

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в оперативном режиме обеспечили электроснабжение потребителей Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, районов, прерванное из-за технологического нарушения на линии напряжением 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

Через 27 минут после отключения персонал ЗЭС ввел в работу ДЭС п. Вилюйск, еще через 12 минут – дизельную электростанцию г. Нюрба, в 10.53 напряжение потребителям было подано от ДЭС Верхневилюйск.

Перерыв в энергоснабжении произошел утром 20 марта 2018 года. В настоящее время три бригады Нюрбинского и Сунтарского РЭСов ЗЭС выехали на линию протяженностью 397 км для обнаружения места повреждения и установления причин произошедшего.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.