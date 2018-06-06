Энергосбыт: Установка приборов учета обязательна!

Уважаемые собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах!

Согласно вступившим в силу изменениям в статью 13 Федерального закона №ФЗ-261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) вы обязаны в срок до 1 января 2019 года , обеспечить установку и ввод в эксплуатацию соответствующих приборов учета объектов, тепловая нагрузка которых составляет менее 0,2 Гкал/час.

В связи с тем, что тепловые сети ПАО «Якутскэнерго» имеют непосредственное присоединение к тепловым сетям вашего объекта, вы можете обратиться в нашу организацию для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета.

Обращаем внимание, что в случае необеспечения установки приборов учета тепловой энергии и введения их в эксплуатацию до 1 января 2019 года, согласно пункту 12 статьи 13 указанного закона об Энергосбережении, собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить допуск представителей нашей организации к местам установки приборов учета и оплатить расходы на их установку.

Телефон для справок: 49-88-41.